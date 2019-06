Flugzeugunglück 2014: Pilotenfehler führte zum Absturz

Die Rauchsäulen nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im August in der Bremer Neustadt waren weithin sichtbar. Was genau zu dem Unglück, bei dem zwei Menschen starben, geführt hat, wird womöglich nicht vollständig geklärt werden können.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig hat am Freitag, fünf Jahre nach dem Flugzeugabsturz in der Bremer Neustadt, die Untersuchungen vorgelegt. Demnach soll ein Fehler des Piloten zum Unglück geführt haben.

Update, 7. Juni 2019, 17.30 Uhr:

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Ein Kleinflugzeug der Marke Saab 91B Safir hebt am Bremer Airport ab. Kurz nach dem Start stürzt die einmotorige Maschine nur ein paar 100 Meter weiter neben die Lagerhalle eines Autohauses in der Neustadt. Der Pilot Matthias Sch. und sein italienischer Fluggast kommen ums Leben. Es grenzt fast an ein Wunder, dass keine weiteren Menschen getötet werden. Denn um das Autohaus herum wohnen Tausende von Menschen, auf der Neuenlander Straße herrscht Hochverkehr.

Jetzt, fünf Jahre später, steht die Ursache für das Unglück fest: Der erfahrene Pilot soll einen Fehler gemacht haben. Zu diesem Schluss kommt nach einem Bericht von Radio Bremen die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig. Den Angaben zufolge soll der 47-Jährige, der im Berufsleben eine Airbus-Maschine flog, bei seiner Entscheidung, nach links zu kurven, die für den Kurvenflug erforderliche Geschwindigkeit nicht beachtet haben. Dadurch sei die Propellermaschine in einen überzogenen Flugzustand geraten, heißt es.

Ein Riesenglück im Unglück

Zudem könnte der Pilot möglicherweise von Öldämpfen und Ölspritzern auf der Cockpitscheibe abgelenkt gewesen sein, sagen die BFU-Experten. Dass der Flieger 2014 neben die Halle stürzte, war vermutlich purer Zufall und ein Riesenglück im Unglück, hatte ein BFU-Ermittler im November 2014 gegenüber unserer Zeitung gesagt. „Es hat keine zwei Sekunden vom Beginn des Sturzfluges bis zum Aufschlag gedauert“, so der Experte.

Zeit zum Lenken habe der Pilot nicht gehabt. Er sagte damals außerdem, dass „mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vollständig geklärt werden" könne, was genau zum Absturz des Kleinflugzeugs in der Bremer Neustadt geführt habe. Offenbar haben die Ermittler in den fünf Jahren nun doch andere Erkenntnisse gewonnen.

Originalmeldung

Bremen - Von Viviane Reineking. Beim Absturz einer Saab 91B Safir waren am 1. August der Pilot Matthias Schultz und sein italienischer Fluggast ums Leben gekommen. Die einmotorige Maschine war kurz nach dem Start am Bremer Flughafen neben die Lagerhalle eines Autohauses gestürzt. Um das Autohaus herum: Wohnhäuser mit Tausenden von Menschen sowie unter anderem die vielbefahrene Neuenlander Straße.

Einige Fakten hat BFU-Ermittler Jens Eisenreich, der den Zwischenbericht zum Unglück am 1. August vorlegte, mit seinem Team bislang zusammengetragen und in einem Zwischenbericht veröffentlicht.

Zum Beispiel, dass Pilot Matthias Schultz mit genau 13169 Flugstunden über große Flugerfahrung verfügt habe. Und dass zum Unglückszeitpunkt das Wetter „optimal“ gewesen sei. Ausschließen kann Eisenreich nach Untersuchung der Wrackteile, dass die Maschine bereits in der Luft in Brand geraten sei. Was der Braunschweiger Ermittler auch sagt: Der Pilot habe keine Zeit gehabt, die Maschine beim Absturz bewusst auf unbewohntes Gebiet zu lenken. „Es hat keine zwei Sekunden vom Beginn des Sturzfluges bis zum Aufschlag gedauert“, so Eisenreich. Dass die Maschine neben die Halle stürzte und nicht auf Wohnhäuser, es nicht zu einer Katastrophe mit vielen Toten kam, war vermutlich purer Zufall.

Die Rekonstruktion des Unfalls sei auch deshalb so schwierig, weil kein Flugdatenschreiber und „Voice Recorder“ vorhanden und das Flugzeug nach dem Aufprall „schwerst zerstört“ gewesen sei. Die Experten haben in den vergangenen Monaten die Unfallstelle inspiziert, die Zeugenaussagen ausgewertet und das Triebwerk auseinandergenommen. Eisenreich: „Die Ergebnisse hierzu liegen allerdings noch nicht abschließend vor.“ Wann die Ermittlungsphase abgeschlossen sei und der endgültige Bericht vorliege, hänge auch davon ab, wie viele Vorfälle er und seine Kollegen bei der BFU bearbeiten müssten. Allerdings sehe das Gesetz diesen innerhalb von zwölf Monaten nach dem Unfall vor.

Eine letzte Gewissheit, was zu dem Unglück führte, wird es möglicherweise auch dann nicht geben.