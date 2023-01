Bremer Flughafen spürt Aufwind

Von: Jörg Esser

Im Aufwind: Der Bremer Airport zählte 2022 weit mehr als doppelt so viel Passagiere wie im Jahr zuvor. © Bahlo

Mit dem Wegfall der coronabedingten Reisebeschränkungen sind die Passagierzahlen am Bremer Airport stark gestiegen. 2022 flogen knapp 1,5 Millionen Passagiere von oder nach Bremen.

Bremen – Es geht wieder aufwärts für den Bremer Flughafen. Und damit weit häufiger aufwärts vom Airport im Neuenlander Feld aus. 1 492 975 Passagieren zählte der Flughafen im Jahr 2022 und damit weit mehr als doppelt so viele wie 2021 (630 062 Fluggäste). Das ergibt eine Steigerung von 137 Prozent. Das Ergenis entspricht rund 65 Prozent der Passagiermenge des Vor-Corona-Jahres 2019. In jenem Jahr wurden etwas mehr als 2,3 Millionen Fluggäste gezählt, sagte Flughafen-Sprecherin Andrea Hartmann.

„Der enorme Anstieg der Passagierzahlen ist Ausdruck einer deutlichen Erholung der Luftverkehrsbranche und der Passagiernachfrage am Bremen Airport“, sagte Flughafen-Chef Marc Cezanne. „Ab dem zweiten Quartal 2022 haben die Fluggastzahlen zugelegt und einen großen Schritt in Richtung Vorkrisen-Niveau ermöglicht.“

Die Zahl der Starts und Landungen im Jahr 2022 wurde auf 25 083 Starts beziffert. Das sind 32 Prozent mehr Flugbewegungen als im Jahr zuvor (18 949) und entspricht weiteren Angaben zufolge rund 70 Prozent der Starts und Landungen im Jahr 2019 (36 307). Im Cargo-Aufkommen verzeichnete der Bremer Airport ein leichtes Minus von vier Prozent. 2022 wurden insgesamt 1564 Tonnen Fracht umgeschlagen. Im Vergleich zu 2019 sei das ein Rückgang um 12,5 Prozent (14 360 Tonnen), hieß es.

Staatsrat: „Der Flughafen ist unverzichtbar“

„Nicht zuletzt der Aufwärtstrend bei den Passagierzahlen zeigt, welch hohe Bedeutung der Flughafen für die Stadt und das Bundesland Bremen hat. Die Anbindung an die internationalen Drehkreuze ist ein bedeutender Standortfaktor und komfortabel für Urlaubsreisende aus dem ganzen norddeutschen Raum“, kommentierte der Aufsichtsratsvorsitzende des Flughafens, Staatsrat Tim Cordßen-Ryglewski. Und weiter: „Der Senat hält den Bremer Flughafen jetzt und in Zukunft für unverzichtbar.“ Deshalb habe die Landesregierung während der Corona-Pandemie mehr als 60 Millionen Euro für die wirtschaftliche Unterstützung und für Infrastrukturinvestitionen aufgewendet.

Das Statement des SPD- Staatsrats ist zugleich ein deutlicher Hinweis an den grünen Koalitionspartner. Der Landesvorstand der Grünen war jüngst mit dem Vorschlag in die Öffentlichkeit gepoltert, den Bremer Airport von einem Verkehrsflughafen zu einem Werksflughafen für die Luft- und Raumfahrtindustrie umzuwidmen und ein Ende der Passagierflüge von Bremen aus anzustreben. Das hatte für gewaltige Verärgerung bei SPD und Linken, bei der Opposition und eigentlich in ganz Bremen gesorgt. Die Grünen strichen daraufhin auf ihrer Landesmitgliederversammlung den Vorschlag aus dem Programm.

19 wöchentliche Ziele

Zurück in die Zukunft: Flughafen-Chef Cezanne sagte, die Entwicklung der Passagierzahlen stimme ihn für das Jahr 2023 positiv, „auch wenn die Herausforderungen nicht weniger werden“.

Noch bis 25. März gilt der Winterflugplan. Von Bremen aus werden wöchentlich 19 Ziele auf den Kanaren, dem spanischen Festland und in der Türkei sowie Mallorca, Hurghada in Ägypten und Beirut im Libanon angeflogen. Hinzu kommen Pristina im Kosovo und Skopje in Nordmazedonien, London-Stansted, Stuttgart, Wien und Vilnius sowie die Drehkreuze Amsterdam, München und Frankfurt am Main.