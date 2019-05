Flughafen Bremen verzeichnet rote Zahlen, aber mehr Passagiere

Bremen – Elmar Kleinert hat im Juli das Ruder als Flughafen-Chef übernommen. Der irische Billigflieger Ryanair hat seine Bremer Basis im November geschlossen, hat aber weiterhin elf Ziele im Angebot. Und die Insolvenzen der Fluggesellschaften „Sky Works“ und „Small Planet“ haben auch den Bremer Airport getroffen. 2018 gab es also viel Bewegung am Neuenlander Feld.

Die Flughafengesellschaft hat das Jahr mit einem leichten Minus von 110.000 Euro und einem Passagierplus abgeschlossen. 2.561.535 Fluggäste wurden registriert, das waren 21.451 (rund ein Prozent) mehr als im Jahr 2017. Bei den Starts und Landungen verzeichnete der Flughafen einen Anstieg von 3,1 Prozent – von 30.163 auf 31.088.

Der Wettkampf am Himmel verschärft sich und hat mit der „Germania“ ein weiteres Opfer gefordert. Die Berliner Fluglinie hatte bis zu ihrer Insolvenz Anfang Februar drei Maschinen in der Hansestadt stationiert. Die entfallen aus dem Portfolio des Bremer Flughafens.

Auf der Haben-Seite werden verbucht: der Low-Cost-Anbieter „Wizz Air“, der von Bremen aus Danzig, Kiew und Skopje ansteuert, die „Swiss“, die zwölfmal wöchentlich nach Zürich fliegt, und die „Sun-Air of Scandinavia“, die Toulouse ansteuert. Hinzu kommen die türkischen Fluglinien „Corendon“, die Rhodos, Kos, Kreta, Hurghada und Antalya im Flugplan hat, sowie „Pegasus“ und „Tailwind“ mit Ziel Antalya. Ab Juli steuert die „Bulgarian Air-Charter“ Burgas an. Und die Stralsunder Fluggesellschaft „Sundair“ will ab Spätsommer durchstarten. Sie plant 22 Starts und Landungen pro Woche ab Bremen – nach Rhodos, Kreta, Mallorca sowie auf die Kanaren-Inseln Gran Canaria und Fuerteventura.

je

Rubriklistenbild: © Bahlo