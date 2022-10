Zwischenfall an Bord: Betrunkener Passagier fliegt aus Flugzeug

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Ein Flugzeug steht nachts auf dem Rollfeld vom Flughafen Bremen. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Weil er betrunken an Bord randaliert hat, musste ein Passagier ein Flugzeug am Flughafen Bremen verlassen. Die Bundespolizei führte den Mann in Handschellen ab.

Bremen – Das haben sich wohl zahlreiche Fluggäste anders vorgestellt: Wegen eines alkoholisierten Passagiers musste am Freitagabend der Start eines Flugzeugs von Bremen nach Amsterdam abgebrochen werden. Wie die Bundespolizei berichtet, habe sich der Mann kurz vor dem Abflug aggressiv verhalten und randaliert. Der Pilot kehrte daraufhin zum Terminal zurück. Während die Beamten alarmiert wurden, eskalierte die Situation an Bord weiter.

Zwischenfall am Flughafen Bremen: Betrunkener Mann randaliert und beleidigt Polizisten

Wie aus den Informationen der Polizei hervorgeht, kam es gegen 18:50 Uhr am Flughafen Bremen zu dem Vorfall. Die Beamten der Bundespolizei sollten den 33-jährigen Mann aus Oldenburg schließlich aus dem Flugzeug begleiten. Zunächst soll dieser dem Verweis des Piloten gefolgt sein, im Gang zum Terminal leistete er dann allerdings erheblichen Widerstand und holte zum Schlag aus.

Nachdem er die Polizisten mehrfach beleidigt und bedroht hatte, wurde er schließlich in Handschellen zur Flughafenwache gebracht. Was genau an Bord vorgefallen ist, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Noch am Abend ordnete ein Richter eine Blutentnahme bei dem 33-Jährigen an.

Gegen ihn wird jetzt wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Vorfall könnte für den Mann ein teures Ende nehmen: Neben dem Strafverfahren muss er mit einer finanziellen Förderung in noch unbekannter Höhe wegen der Flugverspätung rechnen.

Weitere Blaulicht-Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen: Krankenwagen gerät in Gegenverkehr

Auch darüber hinaus kam es in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Polizei-Einsätzen in Niedersachsen und Bremen: Die A27 bei Bremerhaven war aufgrund von zwei Unfällen stundenlang gesperrt und in Bilshausen geriet ein Krankenwagen in den Gegenverkehr. Der darin transportierte Patient verstarb wenige Stunden später. Die Polizei in Braunschweig hat einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen und anschließend Gebäude an unterschiedlichen Orten durchsucht.