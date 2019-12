Ab Bremen: Wizz Air fliegt jetzt fünf Mal pro Woche nach Wien

Die ungarische Fluglinie Wizz Air setzt ihren Wachstumskurs am Bremer Flughafen fort. Jetzt kommt die Stadt Olsztyn in Polen dazu.

Billigflieger Wizz Air will ab Juni 2020 dreimal wöchentlich die polnische Küstenstadt Danzig ansteuern. Bislang gibt es zwei Starts pro Woche. Auch nach Wien fliegt Wizz Air ab sofort.

Update, 18. Dezember: Pünktlich um 15.25 Uhr ist der Erstflug der Wizz Air am Dienstag von Bremen aus nach Wien gestartet. Vor dem Flug gab es für die Piloten und Flugbegleiter der Maschine Blumensträuße. Die Fluggäste im Terminal des Bremer Flughafens wurden mit Wiener Walzer und Tanzpaaren begrüßt. Ab jetzt geht es bis zu fünfmal wöchentlich von Bremen nach Wien und zurück.

Update, 5. September: Wizz Air erhöht Frequenz Bremen-Danzig

Danzig, das ist die polnische Ostsee und Bernstein - immer eine Reise wert. Ab Juni 2020 geht’s mit Wizz Air ab Bremen sogar dreimal wöchentlich in die Goldene Stadt an der Ostsee. Immer dienstags, donnerstags und samstags fliegt Wizz Air dann nach Danzig.

Mittlerweile steuert die Fluggesellschaft folgende Ziele von Bremen aus an: Wien (Österreich), Skopje (Nordmazedonien), Kiew (Ukraine), Olsztyn und Danzig (Polen).

Originalmeldung

Bremen - Zwei Mal pro Woche verbindet die ungarische Fluglinie die Hansestadt Bremen mit dem polnischen Urlaubsort Olsztyn in Masuren mit Beginn des Winterflugplans 2019/2020, heißt es in einer Mitteilung des Bremer Flughafens.

Die Stadt Olsztyn sei unter anderem bekannt für ihre Kirchen, Burgen und die mittelalterliche Altstadt. Außerdem verbrachte der Astronom Nikolaus Kopernikus einige Jahre in dieser Stadt in Masuren. Ihm ist eine Ausstellung dort gewidmet. Auch ein Planetarium wurde zu seinen Ehren erbaut.

Olsztyn ist eingebettet in die Landschaft der masurischen Seenplatte. Dort sind Wanderungen, Radtouren und Bootsausflüge möglich. Die russische Stadt Kaliningrad ist rund 130 Kilometer entfernt.

Wizz Air bedient die Strecke Bremen-Wien ab 17. Dezember

Bremen - Die Strecke Bremen-Wien werde im Winterflugplan jeweils am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag mit einem Airbus A321 in beide Richtungen bedient, teilt der Flughafen mit. So rücken die Sehenswürdigkeiten, wie das Hotel Sacher, die Wiener Hofburg oder auch das Schloss Schönbrunn, näher an die Hansestadt heran.

Passend zu Weihnachten können die ersten Gäste am 17. Dezember von Bremen nach Wien fliegen. Österreichs Hauptstadt ist bereits das vierte Flugziel des Billigfliegers ab Bremen.

Wizz Air fliegt seit März 2019 ab Bremen

+ Das Hotel Sacher gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Wien. Wizz Air verbindet nun Bremen und Wien. © Jörg Esser Zuletzt nahm Wizz Air den Flugbetrieb zwischen Bremen und Danzig in Polen auf. Hier meldete die ungarische Airline noch vor Aufnahme des Linienbetriebs im April 2019, dass die Frequenz ab Juli 2019 erhöht werde.

Seit März 2019 fliegt Wizz Air zwischen der Hansestadt und der Stadt Skopje in Nordmazedonien. Diese Verbindung wird jeweils mittwochs und sonntags bedient. Der Erstflug des ungarischen Billigfliegers von Bremen aus ging Anfang März nach Kiew in der Ukraine.

Über Wizz Air

Der ungarische Billigflieger Wizz Air betreibt ein Streckennetz mit Schwerpunkt in Mittel- und Osteuropa. Es werden nach eigenen Angaben 142 Ziele in 44 Ländern angeflogen. Die Flotte besteht aus 104 Airbus-Flugzeugen der Typen A320 und A321.

Diese Flugzielen werden im Sommer 2019 angeflogen