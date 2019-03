Flüge durch die Geschichte Bremens

Film vergleicht Hansestadt 1971 und 2015

+ © RITTSTIEG/LHA KOBLENZ Teerhof 1971: nur eine Parkfläche. © RITTSTIEG/LHA KOBLENZ

Bremen - Von Martin Kowalewski. Zweimal die Bremer Innenstadt aus der Luftperspektive. 1971: Der Hubschrauber fliegt nahe am Dom vorbei. Eine Straßenbahn fährt durch, auch Autos kurven in Richtung Wachtstraße. Ein paar Leute trinken Kaffee auf dem Marktplatz. Geranien stehen in diversen Waschbetonkübeln auf dem Platz. 2015 laufen sehr viel mehr Menschen auf dem Marktplatz herum. Die Cafés haben Zeltvordächer. Schöner war es früher nicht unbedingt. Das ist ein Eindruck, den der Film „Flug 71/15 mit dem Hubschrauber über Bremen“ hinterlässt, eine Produktion des Landesfilmarchivs Bremen.