Motorradfahrer flüchtet vor Polizei - mit Tempo 160 und über rote Ampeln hinweg

Bremen - Die Polizei hat in der Nacht auf Montag einen teilweise mit mit mehr als 160 km/h flüchtenden Motorradfahrer gefasst. Dazu waren weiträumige Abriegelungen und der Einsatz einer Wärmebildkamera notwendig.

Der Motorradfahrer war mitsamt seinem Sozius gegen 0.30 Uhr mit einer Honda auf der Bürgermeister-Smidt-Straße unterwegs gewesen, heißt es in einer Meldung der Beamten vom Montagmittag.

Der Fahrer ignorierte die Haltezeichen an einer Polizeikontrolle und fuhr stattdessen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neustadt davon, heißt es. Auf seiner Flucht missachtete der Kradfahrer mehrfach das Rotlicht an Kreuzungen und brachte einen Autofahrer in Bedrängnis.

Die Polizisten fuhren der Honda bis nach Woltmershausen hinterher. Dort verschwand sie in einem Wohngebiet und die beiden Männer flüchteten zu Fuß weiter. Die Einsatzkräfte riegelten das Gebiet daraufhin ab, fanden die beiden unter Zuhilfenahme eine Wärmebildkamera und nahmen sie vorläufig fest.

Dabei stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Fahrer des schweren Motorrades nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Bürgermeister-Smidt-Straße ist seit Längerem als gefährlich bekannt, nach einem tödlichen Unfall infolge überhöhter Geschwindigkeit läuft derzeit eine Diskussion, wie man die Strecke sicherer gestalten könnte.

