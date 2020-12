Flucht aus Shisha-Bar

Bremen – Heiligabend in der Shisha-Bar? Kann man machen, allerdings nicht während der Corona-Pandemie, da ist derartiges Treiben verboten, auch für Männer. Die Polizei beendete den „Spaß“. Insgesamt schrieben die Beamten über die Weihnachtstage bis Sonntag 80 Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln, wie eine Sprecherin des Innenressorts am Dienstag mitteilte.

Verbotenes Treffen in einer Shisha-Bar in der Bremer Innenstadt – einige Männer nahmen es nach Angaben einer Ressortsprecherin Heiligabend nicht so genau mit den geltenden Corona-Regeln. Das scheint ihnen allerdings durchaus bewusst gewesen zu sein, denn beim Eintreffen des Streifenwagens machten sich mehrere Männer aus dem Staub, wie es hieß. Offenbar war der Aufbruch für einige zu schnell, denn sie ließen ihre Smartphones und Taschen liegen. So konnten die Herrschaften beim Abholen der sichergestellten Sachen leicht identifiziert werden, so die Sprecherin weiter. Den Angaben zufolge liegen dem Ordnungsamt seit März 9 987 Anzeigen über 328 625 Euro wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung vor, hieß es.

Mit 129 neuen Corona-Infektionen ist der Inzidenzwert am Dienstag in der Stadt Bremen wieder von 92 auf 100 gestiegen (Land: 156 neue Fälle). Seit März, so am Abend das Gesundheitsressort, gab es im Land 13 423 bekannte Infektionen. Fünf weitere Menschen mit dem Virus starben, insgesamt bislang 191. Aktuell sind im Land 1 397 Infektionen bekannt. 187 Covid-Patienten werden in Bremer Kliniken behandelt, davon 29 auf Intensivstationen, 20 beatmet. In 18 Bremer Altenheimen zählt das Ressort 246 Corona-Infektionen. gn