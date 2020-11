Flucht aus dem Fenster

Corona-Verstöße in Bremen: Fußballspiel und geöffnete Kneipe

Mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln stellte die Bremer Polizei am Wochenende fest.

Bremen – Seminar, Weihnachtsmeile, Fußballspiel und eine geöffnete Kneipe – die Polizei entdeckte am Wochenende so einiges, was nicht den Corona-Regeln entsprach und schritt ein.