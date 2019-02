Von motiviert bis frustriert: Jobsuche beim „Bremer Karrieretag“

Floskeln und freie Stellen

Bremen - Von Viviane Reineking. Die Abiprüfungen stehen kurz bevor, doch am Freitag beschäftigen sich die Schüler Ben Skorzik und Tim Berghöfer vor allem mit der Zeit danach: Beim „Bremer Karrieretag“ informieren sie sich am Stand des Hauptzollamtes Bremen über ein duales Studium. Rund 3 500 Besucher erwartete der Veranstalter „Jobwoche“ aus Hamburg im Congress Centrum an der Bürgerweide.