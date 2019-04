Florian Silbereisen und sein Schlagerfest

Am Freitag, 5. April, 19.30 Uhr, macht Florian Silbereisen mit seinem „Großen Schlagerfest“ Station in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena). Neben seiner eigenen Gruppe „Kubbb3“ (Foto) bringt er Schlagerstars wie Matthias Reim, Michelle, „Voxxclub“, Shootingstar Eloy de Jong sowie die Breakdancer von „DDC“ mit. Bremen soll sich auf Konfetti und Partystimmung einstellen, kündigte der Moderator im Vorfeld der Show an. Als Newcomerinnen sind Linda Fäh und Julia Lindholm dabei. Rund 6 000 Zuschauer werden in der Stadthalle auf der Bürgerweide dabei sein. Karten für etwa 75 bis 90 Euro gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. GN/Foto: Dominik Beckmann