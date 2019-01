„Mein Kunst-Stück“: Hervé Maillets „Maskenspiel in der Bretagne“

Kunst ohne Posen: Hervé Maillet vor einem Foto seiner Reihe „Maskenspiel in der Bretagne“.

Bremen - Von Ilka Langkowski. Zur Reihe „Maskenspiel in der Bretagne“ gehört Hervé Maillets künstlerisches Foto, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Zwischen Felsen und Tang sitzt eine Gestalt mit Maske. Sie scheint zu der rauen Landschaft zu gehören.

Viele hundert Bilder gehören zu Maillets künstlerischer Fotoreihe „Maskenspiel in der Bretagne“. Die Aufnahmen entstanden aus dem Spiel heraus. „Es gibt keine extra gestellten Posen“, sagt er. Denn beim Maskenspiel müssten die Bewegungen fließend sein. „Das gelingt nicht, wenn der Maskenträger sich auf das Foto konzentriert.“

Für Maillet bietet die Bretagne eine perfekte Landschaft für verwunschene und mystische Bilder. „Gut acht Meter Tidenhub verändern die Szenerie unentwegt, genau wie das Wetter von Minute zu Minute wechseln kann. Gerade noch scheint die Sonne, dann zieht Nebel auf.“ Die Bretagne strahle etwas Raues aus, findet der Fotograf und Künstler. Zu ihr gehören geschliffene Felsen, Strand, grüne Algen, das Meer und viele Erzählungen. „Bei einem bestimmten Licht wird es am Strand oder in den Wäldern direkt etwas unheimlich“, sagt Maillet. Dann werden Felsenformen zu Figuren und die Stimmung verändert sich. Die Stimmungen gehen in das Spiel ein - und Maillet hält sie im Foto fest.

Jedes Jahr ist der 1956 in Frankreich geborene Wahlbremer mit den Maskenspielern in der Bretagne. Er hat einen besonderen Zugang zu der Region, in der er als Kind oft war. Auch die Protagonisten werden durch die Landschaft beeinflusst. Die Konfrontation mit der Natur ersetzt das Publikum, bemerkt der Fotograf. Aus der besonderen Situation heraus schießt er besondere Bilder.

„Fotograf ist mein Traumberuf, seit ich zehn Jahre alt war“, sagt Maillet. Zwar studierte er in Frankreich Elektronik, doch später begann er ein Grafikdesignstudium mit Schwerpunkt Fotografie in Bremen. Die Liebe führte ihn die Hansestadt, in der er seit 1975 lebt und arbeitet. Sein berufliches Spektrum reicht von der Studio- und Werbefotografie bis hin zu Portraits. Seinen Arbeitsalltag bestimmen die Projekte, Aufträge und Ideen. Die Kunstfotografie ist für ihn in erster Linie eine Zeitfrage.

Den künstlerischen Aufnahmen widmet sich der frühere Pressefotograf vor allem in seiner freien Zeit oder im Urlaub. Dann fängt er an zu experimentieren, beispielsweise mit einer Schwarz-Weiß-Platten-Kamera, mit Bewegung und Unschärfen in der analogen Fotografie. Mit dem heutigen digitalen Werkzeug geht es eher um die richtige Wahl von Strukturen, Farben, Formen und Licht, um ein Foto interessant zu machen.

Ob wir Kunst brauchen? - „Na klar. Es ist spannend, wenn Bilder nicht von vornherein eindeutig sind. Sie animieren dazu, genau hinzugucken. Jeder sieht, was er will, je nachdem, wie er etwas anschaut oder was er erlebt hat. Der Betrachter kann sich Teile selbst vorstellen. Deswegen haben die Bilder keine Titel. Auch mögen muss man ein Bild nicht.“

Zu den Künstlern, die für Maillet besonders bedeutend sind, zählen der Franzose Henri Cartier-Bresson (1908 bis 2004) und der 1928 in Paris geborene US-Amerikaner Elliott Erwitt. „Bresson ist ein genialer Fotograf gewesen. Er hat viele Straßenporträts gemacht, und er erwischte die richtigen Augenblicke, um den Auslöser zu drücken. Die sind verdammt kurz. Auch Erwitt bannte spezielle Momente in ihrem ganz besonderen Kontext.“

Wenn Maillet jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann würde er ein Bild von der Berliner Mauer schicken. An US-Präsident Donald Trump. Mit dem Appell „Trump, lass die Mauer fallen“. Maillet findet dessen Vorgehen bezüglich der Grenze zu Mexiko kultur- und ausländerfeindlich. Dass Trump seinen Standpunkt bis zum „Shutdown“, der Stilllegung der Bundesverwaltung, pusht - „das ist krass“.