Bremer Kajenmarkt beginnt mit Wind und Regen

Bremen - Von Martin Kowalewski. Regen, Wind und keine Spur mehr von den frühen Sommertemperaturen. Das Wetter war nicht auf der Seite der etwa 30 Standbetreiber. Doch die Bremer sind wetterfest, einige zumindest.

Trotz der Niederschläge zum Mittag und frischen Temperaturen war auf dem Kajenmarkt des Großmarktes an der Schlachte am Sonnabendnachmittag einiges los. Die Besucher schlemmten und hielten an den Ständen an, so auch am Sonntag. Doch von Gedränge, wie an schönen Tagen, keine Spur. Insgesamt bot der Kajenmarkt Gewohntes und Neues.

Bei den Schlemmerangeboten ist im Vorteil, wer eine Überdachung hat. So auch der „Pfälzer Weintreff“ aus Weyhe. Unter einem Zelt sitzen gut 50 Menschen und genießen Wein. „Besonders gerne trinken die Leute Grauburgunder, einen schönen frischen Rosé oder einen Aperol“, sagt Inhaberin Britta Vergiehn (56). Eine Überdachung hat auch Scarlett Weiß (31) aus Bremerhaven zu bieten, die an ihrem Stand „Coffee & Dessert“ zusammen mit ihrer Nichte Angelie Weiß (13) frischaufgebrühten Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Belgische Waffeln verkauft. „Das ist eine neue Idee. Wir sind zum ersten Mal damit unterwegs“, sagt Scarlett Weiß. „Es ist trotz Regens ganz dezent losgegangen. Alles braucht seine Anfangszeit. Die Leute müssen erstmal wissen, dass es uns gibt.“

+ Christian Voß zeigt zum Auftakt des Kajenmarktes eine Kette, die sich, doppelt gewickelt, auch als Armband tragen lässt. © Foto: Kowalewski

Bei ordentlich Wind tanzen einige Fans zu den Rocksongs von „Larry & the Handjive“. Rock-Klassiker garniert mit langen Gitarrensoli, das bringt Alexandra (42) dazu, vom Fahrrad abzusteigen. „Mir fliegt fast der Hut weg“, sagt sie. Die Bremerin will nun noch kurz bei den Essens- und Schmuckständen schauen. Schmuck und Wellness in einem bietet der Stand „Energetix“ von Anja und Christian Voß, beide 50 Jahre alt, aus Ottersberg an. Bei den Schmuckketten, Ohrringen, Armbändern und Uhren handelt es sich um Magnetschmuck, hergestellt aus chirurgischem Stahl. Außerdem gibt es Magnetbandagen. Das Magnetfeld von Schmuck und Bandagen soll die Selbstheilungskräfte stärken, indem es Verklumpungen der Blutkörperchen auflöst und so einen besseren Sauerstofftransport ermöglicht. „Es wirkt überall, wo es wehtut, etwa bei Rückenschmerzen oder auch bei Knochenbrüchen“, ist Anja Voß überzeugt. Christian Voß zeigt eine Kette, die sich auch als Armband benutzen lässt, wenn man sie doppelt wickelt.

+ Bieten Kaffee, Kuchen und mehr: Angelie (l.) und Scarlett Weiß. © Foto: Kowalewski

Der Stand von „Decosun Sonnenschutztechnik“ aus Achim fällt auf. Hier gibt es zwar nichts zum Schlemmen und auch keinen Schmuck, aber Informationen und erste Beratungen unter anderem zu Sonnen- und Terrassendächern oder auch zu Insektenschutz. Inhaber Ralf Engelbart (51) ist mit seinem Stand zum ersten Mal auf dem Kajenmarkt. „Ich werde zunächst mal gucken, wie es läuft“, sagt er. Das schlechte Wetter bekommt auch Engelbart zu spüren, aber er sagt: „Man soll den Markt nicht nach einem Tag beurteilen.“ Die Kajenmarkt-Saison dauert bis zum 29. September. Der Markt an der Schlachte öffnet sonnabends von 11 bis 18 Uhr. Über Pfingsten öffnet der Markt drei Tage (8. bis 10. Juni), zwei Tage am 15./16. Juni sowie am 6./7. Juli und zum Abschluss (28./29. September). Drei Tage Kajenmarkt gibt es zur „Maritimen Woche (20. bis 22. September).