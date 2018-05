Schnell mal nach Sylt - neue Flugverbindung ab Bremen Airport

Bremen - Von Bremen nach Sylt in nur einer Stunde - die Fluggesellschaft „yourways“ macht diesen Kurztrip ab 1. Juli möglich. Die Verbindung wird freitags bis sonntags einmal täglich bedient.

Wie der Airport Bremen mitteilt, startet der Flieger am Freitag am späten Nachmittag von der Hansestadt in Richtung Nordseeinsel. Samstags startet der Flieger am Mittag, am Sonntag am Nachmittag.

Die norddeutsche Fluggesellschaft „yourways“ plant weitere Flüge an weiteren Wochentagen sowie bis zu zwei Flüge täglich. Neben Bremen bedient „yourways“ auch die Strecke Hamburg nach Sylt. „Mit uns ist Sylt in einer Stunde zu erreichen. Damit wird Sylt zum Wochenendziel“, erklärt Tim Haferl, Geschäftsführer von „yourways“.

Platz für neun Passagiere

+ Der Flieger bietet für neun Passagiere Platz. © yourways Haferl will auch unter der Woche neue Flugverbindungen auf die Nordseeinsel anbieten, um für Bremens Handwerk und Handel interessante Angebote bieten zu können.

Bedient wird die Strecke mit Flugzeugen des Modells Quest Kodiak. Sie bieten neun Passagieren Platz. Die Flüge sind ab sofort ab 229 Euro je Strecke unter www.yourways.de buchbar.

Alle Sommerflugziele vom Bremer Airport finden Sie in unserer Fotostrecke.

jdw