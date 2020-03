Flieger am Boden

Bremen – Es deutete sich bereits seit Wochen an, denn die Reisebranche – und damit auch die Flughäfen – war als eine der ersten von der Corona-Krise betroffen: Der Bremer Airport geht in die Kurzarbeit. Betroffen sind die meisten der rund 450 Beschäftigten. Das teilte Airport-Sprecherin Andrea Hartmann am Freitag mit.

Strenge Einreisebestimmungen und Reisewarnungen – alle in Bremen vertretenen Airlines haben ihren Plan zusammengestrichen, die Flüge aus dem Programm genommen. Bis mindestens 19. April bleiben die Maschinen am Boden. Deshalb, so Hartmann, reduziert der Flughafen ab sofort die Kapazitäten auf den benötigten Bedarf. Die Sprecherin betonte, dass jedoch die Betriebsfähigkeit des Airports „jederzeit sichergestellt“ sei, das trage dem „Bedarf der am Flughafen ansässigen Luftfahrtunternehmen und Luftfahrtindustrie Rechnung“. Im Klartext: Ab sofort findet am Flughafen keine Passagierabfertigung mehr statt. Es werde aber gewährleistet, so die Sprecherin, dass alle „Flüge im öffentlichen Interesse“ weiter durchgeführt werden könnten. Das bedeutet, Rettungshubschrauber können abheben, Ambulanzflüge sind möglich. Das Ganze nennt sich „flexibler Betrieb“. Und aus diesem „flexiblen Betrieb“ sei es leicht, die Maschinerie wieder in Gang zu setzen. „Durch den flexiblen Betrieb kann der Flughafen auf alle Eventualitäten reagieren“, sagte Flughafen-Chef Elmar Kleinert. „Jederzeit“ könne der Bremer Airport darauf reagieren, wenn sich die Situation ändere. Ob der Flughafen am 20. April wieder in den Normalbetrieb zurückkehrt, hängt laut Kleinert von der Entwicklung der Covid-19-Pandemie ab. Der wirtschaftliche Schaden der Ausfälle lasse sich noch nicht beziffern. Der Airport hat ohnehin einen Sanierungsstau in Millionenhöhe.

Die meisten der 450 Mitarbeiter des Flughafens gehen nun in Kurzarbeit. gn