„Sommermomente“: Der „Sportgarten“ ist ein grüner Park mit Rampen

Fliegende Skater und Scooter

Einfach virtuos: Scooterfahrer Nils Meyer springt einen Salto auf der Skatebahn im „Sportgarten".

Bremen - Von Martin Kowalewski. Scooterfahrer Nils Meyer (21) ist hochkonzentriert. Er steht auf einer Rampe, rollt hinab, wird schneller, saust über den Asphalt auf eine gegenüberliegende Rampe. Die Räder heben ab, Meyer steigt steil in die Luft und macht einen Salto. Das ist nichts Ungewöhnliches auf der großen Skateboard-, Scooter-, Inliner- und BMX-Bahn des „Sportgartens“ in der Pauliner Marsch, der verschiedene Sportangebote bietet und heute Thema in unserer Serie „Sommermomente“ ist.