Bremer Wohnungsgesellschaft Gewoba modernisiert ihr Hochhaus für 16,5 Millionen Euro

Flexibles Arbeiten plus Tischticker

+ © Kuzaj Mit Spielzone: Olga Wertz im Eltern-Kind-Büro. © Kuzaj

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thomas Kuzaj schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bremen – Nach 50 Jahren zeigt sich das Gewoba-Hochhaus am Rembertiring in einem neuen Look. Größere Fenster und fein geriffelte Keramikkacheln verleihen der Fassade des Büroturms etwas schwebend Leichtes. Innen wurde ebenfalls tüchtig modernisiert. Jetzt sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen; im Dezember sollen die letzten der temporär ausquartierten 320 Beschäftigten in ihre Büros zurückkehren.