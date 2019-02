Mit Flex und Handtuch am Fahrrad

Zeugen bemerken Fahrraddieb

Bremen - Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in der Bremer Innenstadt einen Fahrraddieb geschnappt. Dem Zeugen war am Donnerstag gegen 22.10 Uhr in der Langenstraße (Ecke Marktplatz) ein Mann aufgefallen, der sich sehr für die dort abgestellten Räder interessierte. Zu sehr.