Polo landet kopfüber im Straßengraben

Bremen - Ein kopfüber in einem Graben liegendes Auto hat Polizei und Feuerwehr in Bremen-Walle am Samstagmorgen beschäftigt. Den mutmaßlichen Fahrer stellten die Polizisten wenig später in einer Parzelle.

Über den 110-Notruf wurde die Polizei Bremen gegen 7.30 Uhr über das Auto informiert. Das Fahrzeug lag kopfüber in einem Fleet parallel zur Fleetstraße, teilten die Beamten am Nachmittag mit. Da bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Fahrzeug befanden, wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit einem Großaufgebot und Taucher am Einsatzort erschienen. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr im Fahrzeug.

Das Fahrzeug, ein VW Polo, wurde geborgen und zur Spurensuche sichergestellt. Im Rahmen der durchgeführten Unfallaufnahme konnten Schlammspuren entdeckt werden, die in ein nahegelegenes Parzellengebiet führten. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 21-jähriger Bremer, in einer Parzelle gestellt werden.

In einer Waschmaschine fanden die Beamten dort die stark verschmutzte Kleidung des Mannes. Dieser stand unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Mann erlitt wohl durch den Unfall leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Ersten Ermittlungen zufolge kam der für den Verkehr nicht zugelassene Wagen vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn der Fleetstraße ab, stieß dort mit einem geparkten Auto zusammen und geriet anschließend ins Schleudern. Der Pkw überschlug sich und landete kopfüber im Fleet. Der Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und flüchtete.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.