Flaschen-Cocktails: Bremer Barkeeper wird zum Getränkehersteller

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Barkeeper Mario Ippen sitzt an einem Tisch in seinem Lokal „Lemon Garden“. Vor ihm steht das aktuelle „Buddel-Cocktail“-Sortiment. Die Idee zu den Flaschen-Cocktails hatte Ippen am Anfang der Coronazeit. © Kuzaj

Bremen – „French 75“, „Mai Tai“, „Mango Cooler“ – Cocktail-Liebhaber setzen da gern auf den Barmixer ihres Vertrauens. Was aber, wenn der Cocktail aus der Flasche kommt? Mit dieser Idee ist der Bremer Mix-Meister Mario Ippen auf Erfolgskurs. Sein Unternehmen „Buddel Cocktail“ sorgt bundesweit für Aufsehen. Dabei war das alles zunächst so gar nicht geplant.

Ippen ist ein Urgestein der Bremer Gastro-Szene; seit mehr als 20 Jahren mixt er Cocktails. Mit seinem Team pflegt er die Barkultur im „Lemon Garden“ (Am Wall 175) und bietet in der „Lemon Lounge“ (Am Wall 164) Cocktailkurse an. Kein Zweifel: Der Mann hat eine Mission. Dann kam Corona. „Aus Berlin hörte ich, dass Bars schließen müssen. Es war klar, dass das in Bremen auch kommen würde.“

Wohin also mit all den eingelagerten Zutaten? Barkeeper Ippen hatte eine Idee und bestellte eine Palette leerer Flaschen. Cocktails mixen, abfüllen, fertig. Pandemietauglicher Fensterverkauf vor der „Lemon Lounge“, das war der Gedanke. Kaum war er über soziale Medien verbreitet, kamen auch schon die ersten Bestellungen, erzählt Ippen. Doch vor dem Verkauf musste noch schnell ein Problem gelöst werden. „In den ersten Flaschen-Cocktails war plötzlich die Kohlensäure weg.“ Denn bevor man ein kohlensäurehaltiges Getränk abfüllt, muss die Flasche mit Gegendruck befüllt werden, sonst klappt‘s nicht mit dem Cocktail-Genuss. Ippen recherchierte und organisierte in Windeseile das nötige Gerät, ausgeliehen von einem Hobby-Brauer.

Wie an der Bar – nur viel größer

Und seine Cocktails in Flaschen kamen an. Ippen professionalisierte das Projekt mehr und mehr, investierte in Zutaten und Produktionstechnik, kümmerte sich um Rechtliches – etwa: was muss alles auf einem Flaschenetikett stehen? – und Genehmigungen. So nutzte er die Zeit, als wegen Corona alles dicht war. Den Fensterverkauf ergänzten bald ein Online-Shop und Pop-up-Stores im Viertel. „Das war eine sehr aufregende Zeit.“ Kooperationspartner wie Spirituosen-Spezialist Tim Kalbhenn aus dem Schüsselkorb kamen hinzu, mit dessen Gin Ippen arbeitet. Erste Supermärkte nahmen die Flaschen-Cocktails ins Sortiment auf.

Ippen brauchte längst größere Produktionskapazitäten. Er fand sie zunächst bei der Union-Brauerei in Walle, wo er in einem 300-Liter-Tank mixen konnte. Alles wie beim Barkeeper am Tresen – nur eben ein paar Nummern größer, da der Barkeeper nun auch Lebensmittelhersteller ist. Und mit einem kleinen Unterschied: Mit Blick auf eine bessere Haltbarkeit haben die Flaschen-Cocktails einen etwas höheren Alkoholgehalt. Die weiteren Zutaten werden so austariert, dass sich am gewohnten Geschmack nichts ändert. Im Grunde ist es das gleiche Rezept wie an der Bar.

Aus der Flasche trinken? „Bitte nicht!“

Aber die Mengen! Die sind ganz anders als abends am Tresen. Und da das Geschäft weiter wuchs, wurden die bei der Union-Brauerei freien Kapazitäten zu klein. Wo also in noch größerem Stil Cocktails mixen und abfüllen? Ippen suchte im ganzen Land nach Möglichkeiten und fand am Ende einen Bio-Safthersteller in Süddeutschland, bei dem er mit 3.000-Liter-Tanks arbeiten kann – und wo es obendrein einen guten Draht beispielsweise zu Anbietern von Bio-Zitronendirektsaft gibt. Ippen lässt all seine Zutaten dort anliefern und reist dann zur Produktion an.

Ippen legt Wert auf Top-Zutaten – und als leidenschaftlicher Bartender legt er auch Wert auf Stil. Also, wie trinkt man sie denn, die Flaschen-Cocktails? Etwa einfach direkt aus der Flasche? „Bitte nicht!“ Die Antwort kommt prompt, das Ausrufezeichen schwingt spürbar mit. Der vollendete Genuss ergibt sich so, sagt Ippen: Flasche vor dem Öffnen kräftig schütteln, dann den Inhalt auf Eiswürfel gießen.

Sechs Sorten bilden das Sortiment von „Buddel Cocktail“ – abgefüllt in 330-Milliliter-Flaschen; vier Sorten gibt es zudem auch in kleineren 0,2-Liter-Flaschen. Eine siebte Sorte komme bald dazu, so Ippen – sie hat mit dem Produkt eines „globalen Spirituosenherstellers“ zu tun und „mit Kaffee“. Mehr möchte er noch nicht verraten. Unterdessen sind die Bremer „Buddel-Cocktails“ inzwischen weit über die Hansestadt hinaus bekannt – bis Osnabrück und Köln über den Lebensmitteleinzelhandel, sagt Ippen. Außerdem greifen Hotelketten auf die Flaschen-Cocktails zurück; Unternehmen nutzen sie als Kundenpräsente. Ein weiter Weg für ein Projekt, das als Fensterverkauf begann.