„Flaggschiff“ unter Ökostrom

Bremens größtes Edeka-Center öffnet im Weserpark

+ © Koller Für Freunde der italienischen Küche bietet das neue Center einen eigenen Verkaufstresen samt Beratung. © Koller

Bremen – Ein Gewächshaus im Supermarkt. Ein begehbarer Kühlschrank für Limo und Bier. Dazu regionale Produkte von rund 50 Lieferanten. Was die Edeka Minden-Hannover mit ihrem neuen Center im Weserpark am Bremer Kreuz auf die Beine gestellt hat, ist ein Gegenentwurf zu womöglich gähnend langweiligen und mitunter einfach nur nervigen Supermarktbesuchen. „Der Einkauf wird zu einem wahren Erlebnis“, verspricht Marktleiter Rainer Ehme jedenfalls, der am Dienstag zu einer Vorabbegehung geladen hat.