Westafrikaner lernt bei Instrumentenbauer „Lätzsch-Brass“ im Bremer Steintor

„Flächengold“ für Togo

+ Der Westafrikaner Kodzo Sitsofe Akpalu (41) übt unter Anleitung des Instrumentenbauers Hauke Dahms Hart- und Weichlöten. Zwei Wochen ist der junge Mann aus Togo in Bremen und verfeinert im weltbekannten Betrieb von „Lätzsch-Brass“ seine Kenntnisse in der Reparatur von Posaunen und Trompeten. - Foto: Sell/epd

Bremen - Von Dieter Sell. Zwei Wochen hat er Zeit, dann fliegt er wieder zurück in seine Heimat: Der Westafrikaner Kodzo Sitsofe Akpalu (41) repariert zu Hause seit mehr als zehn Jahren Posaunen und Trompeten, die in Gemeinden der evangelischen Kirche von Togo eingesetzt werden. In der weltbekannten Manufaktur von „Lätzsch-Brass“ an der Schmidtstraße im Steintor verfeinert er nun seine Kenntnisse, um künftig noch besser für die Arbeit in Togo gerüstet zu sein.