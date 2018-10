Bremen startet Bewerbungsrunde für Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten

Bremen - Die Justizvollzugsanstalt Bremen (JVA) startet eine neue Bewerbungsrunde für die Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten. Bewerben können sich Deutsche oder EU-Bürger bis 39 Jahre mit Hauptschulabschluss und abgeschlossener Berufsausbildung oder mit einem Realschulabschluss.

Weitere Voraussetzungen, um später im Gefängnis arbeiten zu können, sind nach Angaben des Justizressorts „körperliche Fitness, psychische Belastbarkeit, charakterliche Eignung, Durchsetzungsvermögen, Freude an sozialer Verantwortung und ein hohes Maß an Toleranz“. Was gar nicht geht: Vorstrafen.

Die Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes stehen laut Justiz-Staatsrat Jörg Schulz in besonderer Verantwortung, einen sicheren Justizvollzug zu gewährleisten. Zudem wirkten sie als Ansprechpartner und Gestalter auch aktiv an dem Ziel mit, dass die Gefangenen zukünftig ein Leben ohne Straftaten führen und soziale Verantwortung übernehmen. Schulz: „Die Beamten tragen nicht nur buchstäblich den Schlüssel bei sich, sie sind der Schlüssel für die Institution Strafvollzug.“ Dies spiegele sich in den Anforderungen wider, die das Ressort an die Auszubildenden stelle.

Gesucht werden Männer und Frauen mit der Bereitschaft zur Teamarbeit sowie einem Interesse an der Arbeit mit straffällig gewordenen Menschen, deren Lebenssituation und Persönlichkeit. Angeboten wird eine zweijährige, praxisorientierte Ausbildung zum Obersekretär im Justizvollzugs- und Werkdienst.

1.250 Stunden Ausbildung

Die Ausbildung umfasst 1.250 Stunden an theoretischem und praktischem Unterricht. In der Ausbildung geht es den Angaben nach um die Bereiche „Sicherheit und Versorgung“, „Beratung, Betreuung und Behandlung“, „Krisenintervention“, „eigene Stellung und Entwicklung im Vollzug“, „Gesellschaft und Strafvollzug“ und „Sprachen“. Trainiert werden auch Belastungssituationen, heißt es.

„Wir brauchen motivierten und qualifizierten Nachwuchs“, betonte JVA-Leiter Hans-Jürgen Erdtmann und spricht insbesondere Handwerker und Bewerber aus dem medizinischen oder pädagogischen Bereich an. Er selbst hat als Tischler in den Werkbetrieben des Gefängnisses angefangen.

Die Ausbildung findet im Beamtenverhältnis statt. Gezahlt werden Bezüge von mindestens 2.042 Euro brutto zuzüglich Schichtzulagen. Die Einstellung erfolgen zum 1. Oktober 2019 sowie zum 1. Januar 2020. Bewerbungen bis 7. Dezember an „office@jva.bremen.de“ oder per Post an JVA Bremen, Personalstelle, Am Fuchsberg 3, 28239 Bremen.

gn

www.jva.bremen.de/karriere-1469