Übersee-Museum zeigt „Leben am Polarkreis“: Fischhaut für den Anorak

Studentinnen konzipieren Ausstellung

+ © Kuzaj „Leben am Polarkreis“ – diese Robbenart ist dort zu Haus. Es handelt sich um die Klappmützenrobbe, benannt nach einer mützenähnlichen Erhebung auf Stirn und Nase des Männchens. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Kajak und Anorak – zwei Begriffe aus der Sprache der Inuit, die auch bei uns geläufig sind. Was nur unterstreicht, welch weite Kreise der Erfindungsreichtum der Menschen im Eis gezogen hat – während er ihnen selbst das Überleben unter Extrembedingungen ermöglicht hat. „Leben am Polarkreis“ ist jetzt Titel und Thema einer Ausstellung, die das Überseemuseum bis zum 22. April in seinem Kabinett im zweiten Stock zeigt.