Forschungsprojekt: Fast-Food-Kunden testen essbare Snack-Behälter

Fischbrötchen in Algen

+ © LAURIE HOFMANN / ALFRED-WEGENER-INSTITUT Eine Ulva-Kultivierung am Zentrum für Aquakulturforschung. Essbare Verpackungen aus Algen könnten zukünftig den Außerhaus-Verkauf von Snacks nachhaltiger machen. © LAURIE HOFMANN / ALFRED-WEGENER-INSTITUT

Bremerhaven – Essbare Verpackungen aus Algen für Snacks könnten künftig Fast Food nachhaltiger machen. Für das Frühjahr 2020 seien erste Tests mit einem Prototypen geplant, sagte Ramona Bosse, die als Lebensmitteltechnologin an der Hochschule Bremerhaven an der Forschung beteiligt ist. Kunden der Schnellrestaurantkette „Nordsee“ sollen in einigen Filialen Salate, Fischbrötchen und Co. in der neuartigen Verpackung ausgehändigt bekommen und nach ihrer Meinung gefragt werden. Es werde aber noch einige Jahre dauern, bis der nachhaltige Behälter regulär bei „Nordsee“ angeboten werde.