Finanzressort: Verdi-Forderung würde jährlich 18 Millionen Euro kosten

Gutes Geld, gutes Personal

+ © Kuzaj Verdi-Landesbezirkstarifkoordinator Oliver Bandosz und Kornelia Knieper, stellvertretende Verdi-Geschäftsführerin. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Es gibt wenig Anlass dazu, Zurückhaltung an den Tag zu legen“, sagt Verdi-Landesbezirkstarifkoordinator Oliver Bandosz. Und er sagt es natürlich nicht ohne Grund. Am Montag, 26. Februar, beginnt in Potsdam die erste Verhandlung der Tarif- und Besoldungsrunde im öffentlichen Dienst. Ein Termin, der auch in Bremen mit großem Interesse verfolgt wird – nicht zuletzt im Finanzressort, wo mögliche Mehrkosten erwartungsgemäß keine Euphorie auslösen.