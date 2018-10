Nicholas-Bodde-Ausstellung endet: Finale mit Sekt und Süßigkeiten

Farbe im Fokus

© Galerie Unger Die Galeristin Corona Unger und der Künstler Nicholas Bodde in der Ausstellung © Galerie Unger

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Unter dem Titel „Impuls und Behutsamkeit“ stellt der Bremer Künstler Nicholas Bodde gegenwärtig Malerei in der Galerie von Corona Unger (Georg-Gröning-Straße, Schwachhausen) aus – wir berichteten. Im Fokus steht hier die Farbe. Bodde, 1962 in New York geboren, konfrontiert seine bekannten „konstruktiven Werke“ (klar horizontal verlaufende Farbflächen) mit einer neuen, „gestischen“ Werkgruppe (freie, geradezu stürmisch wirkende Farbausbrüche). „Impuls und Behutsamkeit“ eben. Mit Bildern, „die den Herbst aufleuchten lassen“, wie Galeristin Unger sagt.