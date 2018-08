Emily Davis in der „Heldenbar“: Filmische Lyrik, kraftvolles Spiel

Australische Künstlerin

Die australische Künstlerin Emily Davis stellt ihr Album „You, Me and the Velvet Sea" in Bremen vor.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Emily Davis ist eine einfühlsame Songwriterin aus Australien, deren Musik sich zwischen Folk und Rock bewegt“, heißt es beim Bremer Musiknetzwerk „Songs and Whispers“ (PS Promotion). Und: „Ihre filmische Lyrik schafft eine phantastische Welt für den Zuhörer.“ In ihren Liedern „erforsche“ die Künstlerin „die menschlichen Beziehungen, die universellen Wahrheiten und den Glauben an die transformative Kraft der Liebe“ – nicht mehr und nicht weniger. Ihre neue CD „You, Me and the Velvet Sea“ wird angekündigt als „ein zutiefst persönliches Album, das sich ausschließlich auf die Liebe in all ihren Inkarnationen konzentriert“.