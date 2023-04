Filmfest Bremen: Preise für Maria Schrader und Loriot

Von: Ulla Heyne

Regisseurin Maria Schrader wurde beim Bremer Filmfest 2023 mit dem Filmpreis ausgezeichnet und durfte den begehrten goldenen Mops mit nach Hause nehmen. Stellvertretend für Komiker-Legende Loriot nahm sein Enkel den „Ehrenmops“ entgegen. © Sina Schuldt/dpa(2)

Das Bremer Filmfest feiert bei der Preisverleihung des „Goldenen Mopses“ den Humor, Maria Schrader und sich selbst.

Bremen – Fünf Tage, sieben Spielorte und 100 Filme – der Bremer Filmpreis, dessen Verleihung 1999 erstmals mit 24 Stunden Rahmenprogramm über die Bühne ging, hat sich längst zu einem veritablen Format gemausert. Auch in der achten Auflage steht das Filmfest Bremen ganz im Zeichen des Mopses.

Bremer Filmfest 2023: Der Mops, Loriot und seine Bremer Vergangenheit

Dieses Symbol wählten die Organisatoren seinerzeit für die unter anderem an cineastische Größen wie Bruno Ganz, Tilda Swinton oder Hape Kerkeling vergebene Trophäe. Der Mops dient nicht nur als Reminiszenz an Loriot alias Vico von Bühlow, der seine unvergessenen Sketche bei Radio Bremen drehte. Sondern auch als eine Art Alleinstellungsmerkmal: Seit 2021 ist Humor/Satire sogar eine der vier Wettbewerbskategorien – das ist in Deutschland einzigartig.

Dass der Mops am Donnerstag bei seiner diesjährigen Verleihung quasi „einen Bogen schlug“, wie Festivalleiter Matthias Greving formulierte, lag an dem vergebenen Ehrenpreis. Denn der ging an eben den, dem das Publikum Sketche und Zitate wie das „harte Ei“ oder „Die Ente bleibt draußen“ zu verdanken hat: Loriot. Auf dem legendären grünen Sofa erinnerte Radio-Bremen-Intendantin Yvette Gerner an den 2011 verstorbenen Humoristen, nachdem Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt und Bürgermeister Andreas Bovenschulte sich wacker beim Jodeldiplom im Schnelldurchlauf geschlagen hatten.

Leopold Nicholas von Bülow-Quirk (l) nimmt für seinen verstorbenen Großvater Vicco von Bülow, alias Loriot, den Ehrenpreis vom Bremer Filmfest entgegen. © Sina Schuldt/dpa

„Unermüdliche geistige Arbeiterin“: Maria Schrader kassiert Mops und Komplimente

Ähnlich frenetisch wie Loriot wurde die zweite Preisträgerin des Abends gefeiert: Maria Schrader war im Unterschied zu Vorgänger Aki Kaurismäki tatsächlich leibhaftig über den roten Teppich des Theaters Bremen geschritten, wie Krömer gewohnt ironisch einschob. Die Schauspielerin und Regisseurin, von Weggefährte und ehemaligem Mitbewohner Henry Hüster als „unermüdliche geistige Arbeiterin mit Freude an Diskurs und Differenz“ gewürdigt, hat bereits so manchen internationalen Preis abgeräumt.

Man muss auch mit Preisen klarkommen.

Ja, auch der Mops werde, wie vor ihm schon der Emmy, in einer Kiste landen, gab Schrader zu: „Man muss auch mit Preisen klarkommen.“ Dem Loriotschen „Ach was“ setzte sie in einer nachdenklichen Dankesrede auf die Frage nach dem Ziel ihres Schaffens ein nachdenkliches „Ja, was?“ entgegen.

Eine Retrospektive ihres filmischen Schaffens von mehr als 50 Produktionen bildet am Wochenende ebenso einen Schwerpunkt wie die vier Wettbewerbskategorien. Neu ist das genreübergreifende Format „Deutschlandpremieren“. Damit möchte man, erläuterte Programmleiterin Sylvia Ilona Rieke, das Festival für ausländische Beiträge noch interessanter machen.

Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader ist mit dem Bremer Filmpreis 2023 geehrt worden. © Heyne

Elf Deutschlandpremieren stehen auf dem Filmfest-Programm

Das scheint gelungen: Gleich elf Deutschlandpremieren, darunter sogar einige Europapremieren, waren und sind seit Mittwoch und noch bis Sonntag zu erleben, darunter zwei britische Streifen. So wurde dem Kurzfilm „The Operator“ und dem Drama „Kindling“ die Ehre der Eröffnung am Mittwoch zuteil. Einen „happy film“ nennt Regisseur Connor O’Hara sein berührendes Werk über die letzten Wochen eines todkranken jungen Mannes, der seinen letzten Sommer im Ringen um Abschiedsrituale mit Freunden und Familie verbringt.

Dazu wollen die von Moderator Krömer verteilten und reichlich gebrauchten Taschentücher nicht so recht passen – die durchaus positive Botschaft, Werte wie Freunde, Familie und die Liebe zu würdigen und statt des Leids die Lebenslust auf Zelluloid zu bannen, kommt an.

Bremen als cineastische Kleinode: Regionale Filmszene beeindruckt

Einen eigenen Schwerpunkt bildet auch die regionale Filmszene. Eines von vielen eindrucksvollen Beispielen dafür, dass auch in Bremen cineastische Kleinode entstehen, ist der Streifen „Frankie Five Star“. Auch hier geht es um Identitätssuche und den eigenen Weg – was gar nicht so leicht ist, wenn einem vier Personen und ein Huhn im Kopf herumspuken und sich ins Liebesleben einmischen.

Über diesen poetischen Streifen mit märchengleichen Szenarien hätte man gern mehr von dem zum Großteil anwesenden Cast gehört – schade, dass der teilweise recht selbstverliebte erste Teil der Gala so lang geriet, dass dafür kaum Zeit blieb. Ein Lichtblick für Cineasten: Sämtliche 100 Filme werden beim Festival zweimal gezeigt – das Wochenende wird lang und spannend.

Programm und Infos unter www.filmfestbremen.com.