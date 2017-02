Filmerfolg mit Malerin

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Eine Wegbereiterin der Moderne weist vielen Menschen den Weg ins Kino. „Paula“, der Film über Paula Modersohn-Becker mit Carla Juri in der Hauptrolle, ist ein Publikumserfolg. Er läuft mittlerweile in knapp 200 Kinos. Eines davon ist das „Atlantis“ in der Böttcherstraße.

Gleich neben dem Paula Modersohn-Becker Museum, sozusagen. Und eben hier, im „Atlantis“, wurde dieser Tage die 250.000. „Paula“-Kinobesucherin begrüßt – Ute Henke-Seeger aus Ottersberg. Robert Erdmann (Bremer Filmkunsttheater) und Dr. Frank Schmidt (mit Sohn Jona), Direktor der Museen Böttcherstraße, überreichten ihr – im Namen der Verleihfirma Pandora-Film – ein Präsent mit „Paula“-Schal, der Modersohn-Becker-Biographie von Barbara Beuys und einer Flasche Champagner.

Seit dem Kinostart im Dezember sorge „Paula“ (Regie: Christian Schwochow) für „starke Zahlen“, hieß es. Mitte Januar wurde Kameramann Frank Lamm mit dem Bayerischen Filmpreis in der Kategorie „Beste Kamera“ ausgezeichnet. Außerdem ist „Paula“ in der Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis 2017.

Briefmarken-Party mit Präsident Weber

Paula Modersohn-Becker ist ja nicht zuletzt eine Botschafterin Worpswedes. Botschafter Bremens wiederum sind die Stadtmusikanten. Wie berichtet, bringt die Deutsche Post am Donnerstag, 9. Februar, gleich drei Briefmarken mit Stadtmusikanten-Motiven heraus. In der Reihe der Wohlfahrtsmarkensätze mit Zuschlägen für gute Zwecke – für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege – erscheinen seit geraumer Zeit Marken mit Motiven aus Grimms Märchen. Dieses Jahr sind die Stadtmusikanten an der Reihe.

Auf der ersten Marke (70 plus 30 Cent), die es in herkömmlicher und in selbstklebender Variante gibt, ist zu sehen, wie das Quartett sich trifft. Das zweite Motiv (85 plus 40 Cent) zeigt die Überfall-Szene: Esel, Hund, Katze und Hahn stehen aufeinander, erschrecken und vertreiben die Räuber. Die dritte Marke (145 plus 55 Cent) zeigt die Tiere zufrieden in ihrem neuen Zuhause – Lohn für Mut und Solidarität.

Zur Feier des Tages kommt das „Erlebnis-Briefmarken“-Team der Deutschen Post nach Bremen – und öffnet seinen Schalter in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im Foyer des Parlamentsgebäudes. Sammler können dort einen Sonderstempel bekommen. Um 12 Uhr besucht Bürgerschaftspräsident Christian Weber Sonderpoststand. Gemeinsam mit Andreas Trzaska, dem Leiter der Niederlassung Brief in Bremen, präsentiert der Sozialdemokrat die Marken dann medienwirksam.