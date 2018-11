Bremen - Von Thomas Kuzaj. Drei Haselnüsse für. . . Carsten Sieling? Werder Bremen? Nein, für Aschenbrödel natürlich, für wen denn auch sonst. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist eine „Aschenputtel“-Variation der tschechischen Schriftstellerin Bocena Nemcová (1820 bis 1862). 1973 wurde das Märchen verfilmt – in einer Koproduktion der Tschechoslowakei und der DDR. Der Film zählt heute zum Standardrepertoire im weihnachtlichen TV-Programm.

Nun kommt „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ als Musical ins Metropol-Theater (Richtweg). Und das natürlich auch in der Adventssaison. Gleich sechs Vorstellungen sind in der Zeit vom 12. bis zum 16. Dezember geplant. Karten kosten 20 bis 64 Euro (plus Gebühren). Zu haben sind sie unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Das gut zweistündige Musical ist das Werk des Musikers, Komponisten und Produzenten Uwe Müller aus Espelkamp. „Ich bin mit dem Film großgeworden“, sagt er über „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Daraus ein Musical zu machen, das sei „schon immer“ sein Traum gewesen. Den habe er sich vor fünf Jahren zum ersten Mal erfüllt.

Nach ein paar Vorstellungen aber waren die Rechte wieder weg. Nun also in Bremen ein neuer Start mit einer neuen Produktion und einem klar formulierten Ziel: „Wir wollen, dass der Film auf der Bühne passiert. In jedem Augenblick wird man Parallelen zum Film erkennen. Das ist auch gewollt.“

Ein etwa 65-köpfiges Team soll das umsetzen – darunter ein gutes Dutzend Musiker, Klassik und Pop gemischt. „Ja“, sagt Uwe Müller. „Es werden auch Geigen dabeisein. Und Flöten!“ Und Haselnüsse natürlich. Die sind ja schließlich verzaubert und damit von entscheidender Bedeutung für Aschenbrödel.

Die Hauptrolle spielt und singt die 23-jährige Lüneburgerin Henrike Starck, die in Hamburg eine Musicalausbildung gemacht hat. Die Stage School Hamburg besuchte auch Starcks Bühnenpartner Daniel-Erik Biel, der den Prinzen spielt. Auch er verbindet Kindheitserinnerungen mit dem „Drei-Haselnüsse“-Film.

Produzent Müller betreibt unterdessen auch technischen Aufwand. Es wird einen projizierten Hintergrund geben, zusätzlich aber auch echte Kulissen, sagt er. „Um die Tiefe der Bühne voll auszunutzen und eine weitere Dimension zu schaffen.“ Ziel sei es, die Produktion im vorweihnachtlichen Bremer Terminkalender fest zu etablieren – gleichsam als Pendant zu den TV-Wiederholungen.