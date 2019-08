Filigrane Schönheit: Katina Georgoulas und „Das Netz“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Das Netz“ heißt Katina Georgoulas Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es markiert den Beginn einer neuen Werkreihe. Diese ist eng mit der Familiengeschichte der Künstlerin verknüpft – und mit einer Druckerpresse.

Mit „Das Netz“ warb Katina Georgoulas für ihre jüngste Ausstellung in Griechenland, dem Geburtsland ihres Vaters. Es ist eine Art Pilot-Bild zu ihren aktuellen Arbeiten, die sie mit einer Druckerpresse erstellte. Inspiriert von einer Veranstaltung, hatte sich die Bremerin spontan selbst eine manuelle Presse gekauft, um sich der Drucktechnik zu widmen. Innerhalb kurzer Zeit entstanden 15 Drucke und Collagen. Neben Georgoulas’ großformatigen Acryl- und Eitempera-Bildern auf Leinwand wirken die 20 Zentimeter mal 40 Zentimeter großen Bilder zierlich, aber nicht weniger ausdrucksstark.

Alle Werke sind Unikate, denn die Künstlerin druckt die Strukturen direkt auf bemaltes Papier. Sie verwendet Textilbänder, Spitzenbordüren oder Federn für filigrane Muster. „Das ist weniger aufwendig als der Druck über Platten“, sagt sie. „Man kann die Farben im Druck mischen und hat mehr Raum zum Experimentieren. Mit gezeichneten Elementen lässt sich der Druck anschließend wieder aufbrechen.“

„Das Netz“ verweist auf Georgoulas Familiengeschichte. Die Schwierigkeiten um die Einreise ihres griechischen Vaters nach Bremen sorgte für Zerrissenheit. Trotzdem fühlt Georgoulas sich stark mit dem Mittelmeerland verbunden. In der Drucktechnik fand sie nun das passende Werkzeug, um eine schon lange existierende Idee von Familie, Meer, Natur und Freiheit künstlerisch umzusetzen. Scherenschnitte, Zeichnungen und zweisprachige Gedichte runden das Konzept ab.

Auf die Kunst gekommen ist die Bremer Malerin wohl über ihre Mutter, die auch Künstlerin war. Obwohl der Vater seine Tochter lieber in einer Banklehre gesehen hätte, begann Georgoulas ein Kunststudium und bereut es nicht. Später absolvierte sie zusätzlich eine Ausbildung zur Erzieherin. Heute verbindet sie beides und kann in der Kunst völlig frei wirken.

Die Herausforderung des Künstlerlebens ist für die Malerin, sich den nötigen Freiraum zu schaffen, um ihre Ideen umzusetzen. „Mit drei Kindern und Arbeit lernte ich, für die Kunst einen Stundenplan zu machen, damit sie einen unverrückbaren Platz hat.“ Mal eben ein Bild zu malen, das gehe nicht. Deswegen genießt sie die Wochenenden, an denen sie auch bis in die Nacht in ihrem Atelier an der Kap-Horn-Straße malen kann.

Ob wir Kunst brauchen? – „Wie sähe eine Welt ohne Kunst aus? Kunst ist vielfältig, sie regt zum Nachdenken an. Sie zeigt in Form und Farbe transformierte Gedanken, ganz ohne Worte. Einige fühlen sich von ihr angesprochen, andere nicht. Die einen freut es, die anderen nicht. Kunst eröffnet in jedem Fall eine Vielfalt in der Bearbeitung von Themen. Und sie ist ein Ausdruck unserer Zeit.“

Zu den Künstlern, die für Georgoulas besonders bedeutend sind, zählen die mexikanische Malerin Frida Kahlo (1907 bis 1954) und Emil Schumacher (1912 bis 1999). An Kahlo bewundert die Bremer Künstlerin, dass sie als Frau und Künstlerin sehr präsent war. „Obwohl sie ein schweres Leben hatte, besaß die Mexikanerin den Mut und die Kraft, ihre teils schmerzhaften Bilder voller Symbolik zu malen.“ An Schumacher schätzt Georgoulas dessen Ausdruckstärke in Fläche und Farbe. „Das ist einfach unglaublich, und die Materialbeschaffenheit seiner Bilder finde ich toll.“

Wenn Georgoulas jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann wäre es an die Vertreter von Politik und Wirtschaft adressiert: als Appell, die Natur zu schützen und zu erhalten und ihre Schönheit wahrzunehmen.