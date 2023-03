Fiese Mietzi-Masche in Bremen: Trickdiebinnen stehlen 93-Jähriger ihren Goldschmuck

Von: Elias Bartl

Vermeintliche Katzenfreunde nutzten die Hilfsbereitschaft einer 93-Jährigen aus und stahlen ihr Goldschmuck. Die Polizei Bremen appeliert an die Wachsamkeit. (Symbolbilder; Montage) © Karsten Klama/dpa/ITAR-TASS/imagebroker/Imago(2)

Mit einer besonders fiesen Mache erbeuteten zwei Trickbetrügerinnen in Bremen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro von einer 93-Jährigen.

Bremen – In Bremen-Horn-Lehe haben am Samstag, 18. März, zwei Frauen unter dem Vorwand, ihre ausgerissene Katze suchen zu wollen, das Haus einer 93-Jährigen betreten und anschließend mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro wieder verlassen. Die beiden Unbekannten gaben vor, die Katze sei in der Nachbarschaft entlaufen und fragten die Seniorin um Hilfe.

Dreiste Trickdiebe in Bremen: Betrügerinnen kommen wegen Katze – und gehen mit Gold in den Taschen

Die 93-Jährige ließ die Frauen daraufhin ins Haus im Nordosten von Bremen, damit sie sich dort nach dem angeblich vermissten Tier umschauen konnten. Kurz darauf verließen die Frauen das Haus wieder – ohne Katze, aber dafür mit Gold in den Taschen. Erst am nächsten Tag bemerkte die 93-Jährige den Diebstahl ihres Goldschmucks.

Polizei Bremen sucht Zeugen und appeliert an Wachsamkeit der Bürgerinnen und Bürger

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die Täterinnen zu ermitteln. Die Frauen sollen etwa 50 Jahre alt sein, eine von ihnen trug kurze dunkle Haare und eine dunkle Bluse sowie Jacke. Ihre Mittäterin soll dunkelblonde Haare haben und bunt gekleidet gewesen sein.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche von Betrügern und appelliert an alle, wachsam zu sein und keine Fremden ins Haus zu lassen. Im Zweifelsfall sollte man Angehörige oder Nachbarn hinzuziehen und im Ernstfall den Notruf 110 wählen.