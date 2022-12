Farbe statt Lärm: Feuerwerksunternehmen Comet krempelt Produktpalette um

Von: Frank Jaursch

Bei einem Musterschießen hat das Feuerwerksunternehmen Comet seine neuesten Produkte für das Silvesterfeuerwerk vorgestellt. Comet setzt künftig auf Pyrotechnik mit weniger Plastikanteil. Zum Tragen kommt das jedoch erst in der neuen Produktpalette. © dpa/Klemmerer

Das Feuerwerksunternehmen Comet in Bremerhaven krempelt seine Produktpalette 2023 um. Künftig heißt es: Farbe statt Lärm, Pappe statt Plastik.

Bremerhaven – Feuerwerksartikel von Comet: Dass es die in diesem Jahr – nach zwei Silvester-Ausgaben weitgehend ohne Feuerwerk – noch gibt, ist nicht selbstverständlich. Mit „eineinhalb blauen Augen“ habe das Pyrotechnik-Unternehmen die Phase überstanden, umschrieb Geschäftsführer Richard Eickel es jetzt beim Musterschießen am Firmensitz in Bremerhaven die Lage.

Den Termin mit Medienvertretern aus ganz Deutschland nutzte Eickel, um ausgiebig zurück- und vorauszublicken. Dabei wurde nicht nur deutlich, wie kritisch die Lage im Unternehmen zeitweise war, sondern auch, dass Comet die Zwangspause genutzt hat, um vieles neu zu denken. Feuerwerk aus der Seestadt wird in Zukunft anders aussehen. Und sich auch anders anhören.

Wer die Veränderungen in der Produktpalette betrachtet, kommt selbst als kritischer Geist nicht umhin, zu erkennen: Das Unternehmen mit mehr als 60-jähriger Geschichte hat seinen Kritikern zugehört. Man habe in den vergangenen zwei Jahren „viel Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen“, sagte Eickel. Zum Beispiel zum Vorwurf, mit dem Feuerwerk lande tonnenweise Plastik in der Landschaft.

Comet-Feuerwerk: Plastik wird weitgehend durch Pappe ersetzt

Aus diesem Grund werde in den Produkten der Werkstoff Plastik künftig weitgehend durch Papier und Pappe ersetzt. Kai Steinbach, zuständig für Technik und Qualität, erläuterte das an der „nachhaltigeren Variante der Rakete“: Sowohl die Abdeckung der Anzündschnur als auch die Spitzkappe, die bislang aus dem billig zu produzierenden Kunststoff bestanden, werden aus einem Pappmaterial gefertigt.

Randvoll ist das Lager des Feuerwerksunternehmens Comet. Nach der Corona-Pause darf nun Silvester wieder geknallt werden. © Dpa/Klemmerer

Die Idee „Pappe statt Plastik“ zieht sich durch das gesamte Sortiment: Aus dem PVC-Beutel, in dem bislang die Raketenbündel verkauft werden, wird ein ähnlich geformter Papierbeutel – oder eine noch handlichere Pappbox. Auch die vielen Hülsen bei Pfeifenbatterien bestehen künftig nicht aus Plastik, sondern aus Pappe. Selbst beim Tischfeuerwerk sollen die kleinen Kunststoffteile durch solche aus Papier ersetzt werden. „Jede Rakete, die für uns gefertigt wird, wird in dieser neuen Variante gefertigt“, verkündete Eickel. Nach wie vor stammen die Artikel aus China, werden dort allerdings nach Vorgaben aus Bremerhaven hergestellt. Deutschland sei durchaus ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, betont Steinbach auf Nachfrage. In vielen europäischen Ländern stehe dieses Thema nicht so sehr im Vordergrund. Allerdings gebe es beispielsweise auch in skandinavischen Staaten ähnliche Entwicklungen.

Umweltfreundliche Alternativen bei Feuerwerk: Machen die Kunden mit?

Mit dem Umsteigen auf umweltfreundlichere Alternativen geht Comet deutlich in Vorleistung: Billiger werden diese Produkte durch die Veränderung sicher nicht werden. Ob die Kunden diesen Schritt mitgehen und bereitwillig mehr zahlen für die neue Papp-Lösung? „Das weiß keiner“, sagt Steinbach – und fügt hinzu: „Ich hoffe es sehr!“ Wie hoch die Preissteigerung ausfällt, wollte er nicht sagen – und konnte es wohl auch nicht: Zu unabsehbar sind die Preisentwicklungen der kommenden Monate.

In diesem Jahr nämlich findet die Revolution am deutschen Feuerwerkshimmel noch nicht statt. Denn all das, was dieses Jahr in den Einzelhandel kommt, ist jene Ware, die bereits 2020 im Lager war: Die riesigen, rund 25 000 Quadratmeter großen Hallen waren bereits randvoll mit Pyrotechnik, als am 13. Dezember 2020 das Aus für das Silvesterfeuerwerk in Deutschland kam.

Aus dem Grund wird man noch ein Silvester auf die zweite große Neuerung warten müssen, die das Unternehmen zu bieten hat: Mit einer innovativen Produktlinie richten sich die Bremerhavener gezielt an eine Klintel, die dem Feuerwerk traditionell eher skeptisch gegenübersteht. „Genau das Richtige für Tierliebhaber und junge Familien“, kündigt Eickel die Produktserie „Silence Line“ an.

Raketen ohne laute Soundeffekte

Diese Batterien und Raketen verzichten auf laute Soundeffekte und beschränken sich auf spektakuläre Farbeffekte am Himmel. Sie tragen für Feuerwerk eher ungewöhnliche Namen wie „Whisper“ oder „The Glowing“. Comet stehe „nicht für Böller, sondern für Feuerwerk“, macht Eickel deutlich.

Der Geschäftsführer wäre aber nicht er selbst, wenn es nicht auch ein paar deutliche Worte von ihm zum Thema „Umwelt-Mythen rund um das Feuerwerk“ gebe. Feuerwerk mache gerade 0,00013 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland aus und sei weit weniger umweltschädlich als angenommen. Und auch die Zahlen zur Feinstaubbelastung seien deutlich niedriger als bis dato immer genannt: Laut Bundesumweltamt würden nicht etwa 5 000, sondern „nur 1477 Tonnen Feinstaub“ durch das Silvesterfeuerwerk emittiert – das seien nur rund 0,7 Prozent der Gesamtbelastung in Deutschland. Er wünscht sich, dass die Verbraucher durch diese Zahlen „ein besseres Gefühl dafür bekommen“, was Feuerwerk macht.

Verkauft werden darf Feuerwerk nur an drei Tagen. Nach der Corona-Pause wird auch Comet wieder die Tore am Überseering 22 öffnen. Vom 29. bis 31. Dezember gibt es den Lagerverkauf. Donnerstag ist von 6 bis 19 Uhr geöffnet, Freitag von 8 bis 19 Uhr, Sonnabend von 8 bis 12 Uhr.

Recht offen ging Comet-Geschäftsführer Richard Eickel mit den Zahlen des Unternehmens in den vergangenen beiden Jahren um. Für gewöhnlich erwirtschaft Comet einen Gewinn von gut einer Milllion Euro im Jahr – bei einem Umsatz von etwa 50 Millionen Euro. In den Jahren 2020 und 2021 habe sich hingegen ein Verlust von mehr als 20 Millionen Euro aufaddiert. Überlebt habe das Unternehmen mit Hilfe von Überbrückungshilfen – und dank eines „starken Gesellschafters“. Comet ist seit 2005 ein Tochterunternehmen des internationalen Handelskonzerns Li & Fung (Hongkong). Dem Bremerhavener Unternehmen gelang es, durch sechsmonatige Umstellung auf Kurzarbeit Entlassungen in der Belegschaft (90 bis 100 feste Mitarbeiter) zu vermeiden, hieß es.