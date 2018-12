„Feuerwerk der Turnkunst“: Reise durch Bewegungskulturen

Bremen - Von Martin Kowalewski. Zum 15. Mal kommt das „Feuerwerk der Turnkunst“ am 2. und 3. Januar nach Bremen in die Stadthalle (ÖVB-Arena) und lädt die Besucher mit dem Programm „Connected“ zu einer Reise durch verschiedenste Bewegungskulturen ein. Alles steht in Verbindung – ein Spiegel der modernen, vernetzten Welt.

„Eine Form von Verbindung gibt es immer. Zum Beispiel die Verbindung der einzelnen Akteure und Künstler mit der Live-Musik muss immer dabei sein“, sagt Jan Brüning, Projektleiter für die beiden Shows in Bremen. „Die Musiker reagieren, wenn mal eine Bewegung nicht läuft wie geplant und spielen dann eventuell einen Takt nochmal.“

Auch die „Diabolo Walker“ aus Taiwan treten bei ihrer Aufführung in Verbindung. Das Spielgerät „Diabolo“ ist mittlerweile weit bekannt. Geformt wie ein Doppelkegel, wirft man es von einem Band aus in die Luft oder einem Partner zu. Die Taiwaner verbinden sich ganz konkret. „Sie haben ein verwobenes Netz von Bändern“, sagt Brüning. Sie sind in fester Verbindung, wenn sie ihre Diabolos hochwerfen. „Es ist toll, wie die Gruppe sich koordiniert. Wenn die Mitglieder das Ding bis unter die Decke werfen, muss einfach alles klappen“, sagt Brüning.

Auch die Verbindung der Equilibristen, der Gleichgewichtskünstler, sei eine besondere, nicht gegenständlich, aber zwingend und wirkmächtig. „Sie spielen mit dem Gewicht ihres Partners. Wie kann ich ihn hochdrücken, ohne ihn zu verlieren? Sobald er hochgedrückt wird, reagiert er und verlagert sein Gewicht“, sagt Brüning. Aus der Ukraine kommen die Equilibristen Anatoliys Ignatov und Valeriy Ganzyuk mit einer Handstand-Darbietung auf Klötzen.

Lokalgruppe aus Schwachhausen

Als Lokalgruppe geht die Rhythmische Sportgymnastik der Vereins 1860 aus Schwachhausen in die Arena. Noch sei über das Programm der Sportler nichts bekannt, so Brüning. „Sie werden sich stark am Motto orientieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie was mit Bändern machen.“

Wichtig sei das hohe Niveau der lokalen Teilnehmer, damit die Darbietung gegenüber den Profi-Artisten nicht abfalle. „Sie müssen in ihrer eigenen Halle proben. Sie wissen aber, was für eine Fläche sie beim Auftritt haben“, sagt Brüning. „Vor dem Auftritt gibt es eine Probezeit. Wichtig ist, wie hängen die Scheinwerfer? Wie wirkt das Licht?“

Trotz aller Professionalität habe die Show nie den Bezug zu den Vereinen verloren. Die Veranstaltung begann vor 34 Jahren klein als Silvesterveranstaltung des Niedersächsischen Turnerbunds. Dieser ist auch in diesem Jahr wieder mit seiner Showgruppe dabei.

Werbung für den Trampolin-Sport

Daniel Schmidt und Tom Nowak (Trampolin-Duo) mit mehreren Titeln als Deutscher Meister seien keine Artisten, sondern als Leistungssportler aus der Vereinswelt hervorgegangen. „Der Trampolin-Sport war lange unbekannt. Heute wachsen die Trampolin-Parks“, sagt Brüning. „Es ist das Ziel der beiden Sportler, Kinder für das Trampolin zu begeistern.“ Die beiden Leistungssportler zeigen ihre Turnkünste synchron – und so auch verbunden.

Die „Dancefloor Destruction Crew“ (DDC) verbindet Breakdance mit Akrobatik und Turnkomponenten. Keineswegs eine unnatürliche Verbindung, so Brüning: „Was ist Breakdance? Leute haben in untypischer Weise Bewegungselemente auf der Straße dargeboten. Wenn ein Profi-Turner das sieht, wird er oft sagen, das kommt aus dem Turnen. Da kommt ein schönes neues Bild heraus.“ Doch damit nicht genug der Verbindungen. Die Schweinfurter, zweifache Weltmeister im Breakdance, zeigen „Breakdance in Lederhosen“.

Für den Auftritt am Mittwoch, 2. Januar, um 19 Uhr werden die Karten langsam knapp, so Brüning. Ein zweites Mal ist die Show am Donnerstag, 3. Januar, um 17 Uhr zu sehen. Tickets für etwa 30 bis 50 Euro sind in den Geschäftsstellen unserer Zeitung erhältlich.

www.feuerwerkderturnkunst.de