Zu „Musik und Licht am Hollersee“ werden bis zu 20 .000 Besucher erwartet

Feuerwerk im Bürgerpark

+ © Esser Cellist Philipp Heise (v.l.), Dirigent Martin Lentz und Parkdirektor Tim Großmann erwarten am Sonntagabend zum Konzert „Musik und Licht am Hollersee“ bis zu 20 000 Besucher im Bürgerpark. © Esser

Bürgerpark-Direktor Tim Großmann schwärmt noch vom Vorjahr: „Phantastisches Wetter, traumhafte Atmosphäre, es war ein zauberhafter Abend.“ Und so oder so ähnlich soll es auch am Sonntag, 8. September, werden, wenn die 31. Auflage des Klassik-Events „Musik und Licht am Hollersee“ den Mond über dem Bürgerpark begrüßt.