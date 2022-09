Feuerwehr rettet 13 Menschen aus Hausbrand: Rauchentwicklung versperrte Fluchtweg

Feuerwehreinsatz

+ © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild Feuerwehrleute stehen hinter einem Einsatzfahrzeug. In Bremen hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Weil der Fluchtweg versperrt war, musste die Bremer Feuerwehr 13 Menschen aus einem brennenden Gebäude retten. Vier Menschen wurden verletzt.

Bremen – Großeinsatz für die Rettungskräfte der Hansestadt: Die Bremer Feuerwehr hat 13 Personen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus im Stadtteil Huchting gerettet. Am Samstagabend, 17. September 2022, war in dem dreigeschossigen Gebäude das Feuer ausgebrochen. Teilweise war der Flugweg wegen der starken Rauchentwicklung versperrt. Wie das Regionalportal buten un binnen berichtet, musste eine vierköpfige Familie wegen leichter Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Feuerwehr rettet 13 Menschen aus brennenden Mehrfamilienhaus in Bremen

Beim Eintreffen am Einsatzort an der Utrechter Straße wurden die Feuerwehrkräfte darüber informiert, dass sich noch Menschen in dem brennenden Mehrfamilienhaus in Bremen-Huchting aufhielten. Die Bewohner wurden anschließend von den Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet.

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Brand im Keller ausgebrochen war. Was für das Feuer ursächlich war, steht noch nicht fest. Auch Angaben zur Höhe des Schadens liegen noch nicht vor.

