Übler Brandgeruch über Bremen-Nord sorgt für besorgte Anrufer

Bremen - Starker Brandgeruch im Bremer Norden sorgte am Dienstagnachmittag für zahlreiche besorgte Anrufe bei der Rettungsleitstelle. Doch die Herkunft des Geruchs konnte niemand näher bestimmen.

Einsatzkräfte der Bremer Feuerwehr rückten daraufhin aus, um die Lage zu erkunden. Auch Polizeistreifen beteiligten sich an der Ursachensuche. Doch die Herkunft des bestätigten Brandgeruchs blieb ungewiss, teilt die Feuerwehr am Abend mit.

Nachforschungen bei Feuerwehren im Umland ergaben, dass im Landkreis Emsland in der Nähe der Stadt Meppen rund sechs Quadratkilometer Moor- und Heidelandschaft brennen. Aufgrund der vorherrschenden Wetterlage werde der Brandrauch durch den Wind in Richtung Oldenburg und Bremen-Nord transportiert, so die Wehr. Auch die Leitstelle Oldenburg berichtete von ähnlichen Anrufen.

Der Geruch sei zwar unangenehm, doch gehe von ihm keinerlei Gefahr aus, so die Feuerwehr am Abend.

Rubriklistenbild: © Andreas Rother