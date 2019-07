Feuerwehr leistet Erste Hilfe für junge Bäume

Erste Hilfe für die jungen Bäume – die Mitglieder der 19 Freiwilligen Feuerwehren im Bremer Stadtgebiet sind ab sofort wieder abends unterwegs und wässern mit ihren Tanklöschfahrzeugen die Straßenbäume. Unsere Foto ist auf dem Stadtwerder an der „Umgedrehten Kommode“ entstanden, an der Straße „Werdertor“. Pro Woche finden so durchschnittlich 280 000 Liter Wasser ihren Weg zu den Bäumen, sagt Feuerwehr-Chef Karl-Heinz Knorr. Bewässert werden die jungen Bäume, die in jüngster Zeit gepflanzt worden sind, da diese noch über kein dichtes Wurzelnetzwerk verfügen. Foto: BUTT