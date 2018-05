Gebäudebrand in Bremen - zwölf Bewohner bleiben unverletzt

Rund 100.000 Euro Schaden

+ © Christian Butt Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. © Christian Butt

Bremen - Ein Brand hat am Sonntagvormittag in Bremen ein zweigeschossiges Gebäude derart massiv beschädigt, dass es nun unbewohnbar ist. Die zwölf Bewohner blieben unverletzt, teilt die Feuerwehr am Mittag mit.