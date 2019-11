Voll verklemmt: Feuerwehr befreit Katze aus Fensterrahmen

Eine Katze hatte es in Bremerhaven geschafft, sich selbst in einem Fensterrahmen einzuklemmen. Die Feuerwehr musste das Tier aus seiner misslichen Lage befreien.

Bremerhaven - Eine Passantin bemerkte die Katze am Sonntagabend gegen 21 Uhr in einer Wohnung an der Georgstraße. Dort war das Tier in einem auf Kipp stehenden Fenster eingeklemmt und miaute stark.

Da das 19-jährige Herrchen nicht vor Ort war und telefonisch nicht erreicht werden konnte, wurde die Wohnungstür von Polizisten aufgebrochen. Die Katze war jedoch so sehr im Fensterrahmen eingeklemmt, dass die Feuerwehr zur Unterstützung angefordert wurde, um der Katze keine weiteren Schmerzen zuzufügen.

Die Feuerwehrleute trennten die Verankerung des Fensters heraus und befreiten die Katze, teilt die Polizei mit. Sie wurde in eine Transportbox gelegt und in eine Tierklinik gebracht.