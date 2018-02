Zimmerbrand in Findorff

Bremen - Zu einem Zimmerbrand ist die Feuerwehr Bremen am frühen Freitagmorgen nach Findorff ausgerückt. Der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung.

In einem Haus an der Nürnberger Straße hatten Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen, schildern die Brandschützer in einer Pressemitteilung. Der Bewohner hatte sich bereits ins Freie gerettet, als die Einsatzkräfte gegen 5 Uhr eintrafen. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 24 Kräften vor Ort und löschte den Brand unter Atemschutz. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

