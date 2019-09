Verzweifeltes Miauen: Feuerwehr rettet Baby-Katze aus Motorraum

Einsatz an der Manteuffelstraße

Die Feuerwehr Bremen konnte in Zusammenarbeit mit dem ADAC und der Polizei am Mittwochmorgen eine Baby-Katze retten. Anwohner der Manteuffelstraße in Bremen-Fesenfeld meldeten der Feuerwehr ein verzweifeltes Miauen aus dem Motorraum eines Autos.