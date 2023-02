Feuerwehr Bremen rettet 25 Personen aus Mehrfamiliehaus

Von: Sebastian Peters

Auch sogenannte Fluchthauben wurden zur Rettung der Menschen eingesetzt. (Symbolfoto) © Sebastian Peters

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bremen Lüssum-Bockhorn rettete die Feuerwehr Bremen 25 Personen. Nur eine musste in das Krankenhaus.

Bremen – Am Montagnachmittag des 27. Februar 2023 wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Lüssum-Bockhorn gemeldet. Über 60 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zum Einsatzort, um die 25 Bewohner des Gebäudes zu retten.

Kellerbrand im Ortsteil Lüssum-Bockhorn – Feuerwehr Bremen rettet 25 Personen aus Mehrfamilienhaus

Gegen 16:40 Uhr wurde über einen Notruf der Kellerbrand in der Lüssumer Heide gemeldet. Die Mitarbeitenden der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle alarmierten sofort ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Bei ihrer Ankunft stellten sie fest, dass das Feuer bereits starke Rauchentwicklung verursacht hatte und sich der Rauch in den Treppenraum und einzelne Wohnungen ausgebreitet hatte.

Die Feuerwehr begann sofort mit der Menschenrettung. Einige Bewohner wurden über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet, während andere von Atemschutztrupps mit Fluchtrettern durch den massiv verrauchten Treppenraum ins Freie gebracht wurden. Parallel dazu gingen Kräfte zur Brandbekämpfung in den Keller vor und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Die meisten Personen wurden im Gemeindehaus untergebracht – nur eine Person musste ins Krankenhaus

Vier Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die meisten Bewohner wurden in einem Gemeindehaus untergebracht und betreut.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Farge, Führungsdienste und weitere Kräfte von den Wachen 1, 2 und 4. Die schnelle und effektive Reaktion der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hat dazu beigetragen, dass keine schwerwiegenden Verletzungen zu verzeichnen waren und alle Bewohner sicher aus dem Gebäude gerettet werden konnten.