Reetdachhaus in Bremen durch Feuer völlig zerstört

Bremen - Ein Reetdachhaus im Bremer Stadtteil Mittelshuchting ist durch ein Feuer am Samstagmorgen vollständig zerstört worden. Der Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt, teilt die Feuerwehr am Samstagmittag mit.

Gegen 5.15 Uhr erreichte der Notruf die Rettungsleitstelle. Aufgrund der ersten Meldung wurden Kräfte unterschiedlicher Feuerwachen in die Straße Am Kirchdeich gerufen. Bei Eintreffen der Wehrleute brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung. Die Bewohner hatten das freistehende Einfamilienhaus unverletzt verlassen.

Das Feuer wurde von acht Trupps unter Atemschutz im Innen- und Außenangriff bekämpft und gelöscht. Um 7.46 Uhr meldete der Einsatzleiter „Feuer aus“. Im Einsatz waren 82 Feuerwehrleute mit 23 Fahrzeugen. Die Aufräumarbeiten dauerten am Mittag noch an. Der Sachschaden beträgt laut Feuerwehr etwa 500.000 Euro.

jdw

ungefähre Einsatzstelle

Rubriklistenbild: © dpa