Lagerhalle auf Gelände des alten Bremer Schlachthofs brennt

Die Bremer Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz auf dem Gelände des alten Schlachthofs ausgerückt. Eine Lagerhalle brenne in voller Ausdehnung.

Bremen - Gegen 20 Uhr erreichte die Feuerwehr der Notruf aus Oslebshausen. Auf dem Gelände des alten Bremer Schlachthofes an der Schragestraße brennt eine Lagerhalle auf einer Fläche von rund 30 mal 50 Metern in voller Ausdehnung, heißt es von der Feuerwehr. Weitere Informationen zu den Ausmaßen des Brandes oder gar zur Brandursache gab es noch nicht.

Details will die Feuerwehr erst in der Nacht zu Freitag bekanntgeben.

Bereits mehrere Feuerwehr-Einsätze auf Schlachthof-Gelände

Es ist nicht der erste Brand auf dem Gelände des Schlachthofes, der im Jahr 2017 nach der Insolvenz des Betreibers geschlossen wurde. Erst vor einem Monat, am 22. März, brach dort ein Feuer in der Nacht aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Doch dann brannte lediglich Müll in einer Badewanne in einem Gebäude.

Auch als der Schlachthof noch in Betrieb war, rückte die Feuerwehr zu einem Großeinsatz aus. Im Mai 2016 trat Ammoniak aus. Insgesamt wurden 14 Personen verletzt.

jdw

