Feuerwehr erhält zwei neue Löschfahrzeuge

Bremen – Karl-Heinz Knorr, leitender Branddirektor der Feuerwehr Bremen, und der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Seehausen Klas Radanke packten zu und hoben eine 150 Kilo schwere Pumpe aus einem von zwei Löschfahrzeugen. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) übergab die Wagen jetzt in der Feuerwache 1 an die Freiwilligen Feuerwehren Seehausen und Arsten.

Die Pumpe ist tragbar und kann so an Orten eingesetzt werden, die nicht direkt mit dem Löschzug erreichbar sind. Sie hat vorne einen Sauganschluss, seitlich zwei Ausgänge für Druckschläuche und kann 1 500 Liter Wasser pro Minute durchpumpen, sagen die Fachleute. Eine ähnliche Pumpe befindet sich auch festinstalliert an der Hinterseite des Fahrzeugs. Sie ist mit einem 1200-Liter-Tank an Bord verbunden. Beim Einsatz eines Standardschlauchstücks reicht das Wasser für zehn Minuten. Beide Trucks sind gleich ausgestattet. Sie können unter anderem bis zu 13.000 Watt Strom abgeben, etwa für Beleuchtungsanlagen.

Die Feuerwehr Seehausen hat zwei Löschfahrzeuge im Einsatz. „Wir haben ein altes Löschfahrzeug abgegeben. Es ist Baujahr ‘84“, sagte Klas Radanke. Der alte Löschzug hat mit seinen runden Formen einen echten Oldtimer-Look. 57 Einsätze hatte die Feuerwehr Seehausen im vergangenen Jahr. Mit 30 Freiwilligen plus weiteren Jugendlichen wirkt sie bei Einsätzen in ganz Bremen mit. Auf 27 Einsätze in 2018 blickt die Feuerwehr Arsten mit 39 Aktiven und 20 Jugendlichen zurück. Sie gibt ein 30 Jahre altes Fahrzeug ab und hat zwei Löschfahrzeuge und einen Mannschaftstransporter im Bestand.

Die beiden neuen Fahrzeuge vom Typ Mercedes „Atego“ kosten je 260 000 Euro, finanziert vom Innenressort. Die Lieferung hat zwei Jahre gedauert. „Ich hätte die Fahrzeuge gern schon vergangenes Jahr übergeben, aber die Hersteller liefern dann, wenn sie fertig sind“, sagte Mäurer, der zur Einweihung einen großen symbolischen Schlüssel mitbrachte. Mit Wasser und neun Personen Vollbesetzung wiegen die 270 PS starken Fahrzeuge zwölf Tonnen.

In der Stadt Bremen gibt es 19 Freiwillige Feuerwehren mit 640 Aktiven plus 250 Jugendlichen und etwa 45 Löschfahrzeugen.