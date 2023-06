Feuerwache und „Metalhenge“: Architektur-Tag in Bremen

16 Objekte

+ © Gewoba Wohnen in Wasser- und City-Nähe: Blick auf das Neubauprojekt „Weserhöfe“ am Rand der Bremer Neustadt. © Gewoba

Bremen – „Architektur sollte immer Ausdruck ihrer Zeit und Umwelt sein, jedoch nach Zeitlosigkeit streben.“ So hat es der kanadisch-amerikanische Architekt Frank Gehry, 94, formuliert. Einmal im Jahr wird das Streben nach Zeitlosigkeit in der Region betrachtet – beim „Tag der Architektur“, in diesem Jahr am Sonntag, 25. Juni. 14 Objekte in Bremen gehören zum Programm des bundesweiten Tages, zwei in Bremerhaven, so Katja Gazey, Sprecherin der Bremer Architektenkammer.

Von den neuen Wohnhäusern im Klimaquartier Ellener Hof (Osterholz) über die Anlagen des ebenfalls neuen (und noch nicht eröffneten) Fernbusterminals hinter dem Übersee-Museum am Hauptbahnhof bis zur – erraten! – neuen Feuerwache 7 an der Universität geht es in Bremen buchstäblich einmal quer durch die Stadt.

„Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Jahr auf Umbauten gerichtet“, so Katja Gazey. Ein Beispiel dafür ist das ehemalige Verwaltungsgebäude der „Nordsee“ in Bremerhaven, das für das Alfred-Wegener-Institut zum Bürogebäude umgebaut und dabei energetisch und bauphysikalisch saniert worden ist. Führungen gibt es hier um 11, 12 und 13 Uhr.

Panorama-Plattform auf dem Bremer Müllberg

Als Umbau zählt auch die von Landschaftsarchitekten begleitete Schaffung des Bremer Kult-Orts „Metalhenge“. Auf dem Berg des stillgelegten Teils der Bremer Mülldeponie hat der Achimer Künstler Thomas Roth Stelen aus recycelten Hafenspundwänden nach astronomischen Kriterien angeordnet und aufgestellt. „Metalhenge“ bietet zu jeder Tages- und Nachtzeit außergewöhnliche Blicke über Bremen. Rundgänge über die Panorama-Plattform auf dem Müllberg beginnen am 25. Juni um 11, 13 und 15 Uhr, so die Organisatoren weiter.

+ „Metalhenge“, der magische Ort auf dem Bremer Müllberg. © Kuzaj

In dem historischen Gebäude der Bremer Baumwollbörse an der Wachtstraße wurde der Empfangs- und Besprechungsraum für eine Anwaltskanzlei neu gestaltet. Das Herz des Raums bildet der Empfangstresen, welcher in seiner Form die Geometrie des Grundrisses aufnimmt. Ein abgehängter Baldachin zeichnet die Linien des Tresens nach und „wirkt als Schutzraum für den eintretenden Klienten“, wie es heißt. Besichtigungen: 10.30, 12 und 13.30 Uhr – hier jeweils nur mit Anmeldung per E-Mail an info@km-ia.de.

Prägnantes in der Bremer Neustadt und an der Uni

Kein Umbau, sondern Neubau pur – am Eingang zur Bremer Neustadt und in der Nähe von Weser und Innenstadt ist mit den „Weserhöfen“ ein neues Quartier für Wohnen und Arbeiten entstanden. Es bildet als „Hochpunkt mit der Bebauung an der Langemarckstraße eine neue Torsituation“, heißt es. „Das Zusammenspiel der Gebäudehöhen ist eines der prägnanten Merkmale des Quartiers, das aus zwei Höfen mit unterschiedlichen Qualitäten besteht.“ Unter anderem 266 Wohnungen sind auf dem früheren Jacobs- und späteren Mondelez-Areal im Bereich von Grünen- und Häschenstraße in Sichtweite der Kleinen Weser für etwa 80 Millionen Euro gebaut worden – 186 Eigentumswohnungen und 80 öffentlich geförderte Wohnungen. Führungen beginnen hier am Sonntag um 11, 13 und 15 Uhr. Treff: Am Deich 56, gegenüber der Weserburg.

Die neue Wache 7 der Berufsfeuerwehr am Hochschulring 1 ist als T-förmiger Baukörper konzipiert, wobei der längere Schenkel die Fahrzeughalle und der kürzere die „dienenden Räume“ sowie in einem Zwischengeschoss Lager und Haustechnik aufnimmt. An der Giebelwand der Fahrzeughalle liegt ein zu einem Übungsturm ausgebautes Fluchttreppenhaus – zugleich ein markantes optisches Signal am Eingang des Technologieparks. Führungen beginnen hier um 10, 12 und 14 Uhr.

Info: Das komplette Bremer Programm findet sich online bei der Bremer Architektenkammer unter dieser Adresse.