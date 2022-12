Verdacht auf Brandstiftung

Im Bremer Ortsteil Kattenturm brannten zwei Lkws. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

In Bremen gingen am Wochenende erneut mehrere Fahrzeuge in Flammen auf. Das Werk eines Feuerteufels? Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bremen – Die Polizei in Bremen geht von Brandstiftung aus: Sowohl am Freitagabend als auch in der Nacht von Sonntag auf Montag brannten in Gröpelingen und in Obervieland insgesamt drei Fahrzeuge. So ging am Freitagabend gegen 22:35 Uhr ein Land Rover Discovery Sport, der an der Basdahler Straße im Ortsteil Ohlenhof geparkt war, in Flammen auf.

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannten in der Anna-Stiegler Straße im Ortsteil Kattenturm auf einem Parkplatz zwei Lkw in voller Ausdehnung. Alle drei Brände konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, es entstanden hohe Schäden.

Feuerteufel unterwegs? In Bremen brennen wieder Autos

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen und sucht nach Zeugen: Wer hat am Freitagabend in der Basdahler Straße und Sonntagnacht in der Anna-Stiegler Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Ist wieder ein Feuerteufel unterwegs? Immer wieder brennen in Bremen Fahrzeuge, so etwa in Autos in der Neustadt. Auch in der Nacht von Freitag, 9. September 2022, auf Samstag, 10. September, wurden drei Autos in Bremen durch Feuer beschädigt. Auch in diesen Fällen ging die Polizei von Brandstiftung aus.

Brennende Autos in Bremen: Polizei nimmt mutmaßlichen Serientäter fest

Erst Ende November hatte die Polizei, nach einer Serie von Auto-Bränden in Walle, einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 41-Jährige war dabei beobachtet worden, wie er in der Nacht zum Freitag erneut ein Auto anzündete, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff auf ein Haus über, so dass die Haustür brannte. Die Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Hitze entstanden auch Schäden an anderen Gebäuden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts fest.

In derselben Straße hatten seit Mai bereits drei Mal Fahrzeuge gebrannt. Teilweise war hoher Schaden entstanden, weil durch die Hitzeentwicklung weitere Wagen und auch Häuser beschädigt wurden. Die Ermittler seien sich sicher, dass der 41-Jährige für weitere Taten in Frage komme, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei prüfe nun, ob ihm alle Straftaten zugeordnet werden können.