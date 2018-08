Feuerschalen statt Handys

Bremen - Nach wochenlanger Trockenheit hat es vor ein paar Tagen endlich geregnet. Doch schon ist es wieder trocken. Aber bis Freitag, 31. August, ist es ja noch ein bisschen hin. Denn an diesem Tag möchte der Naturschutzbund Bremen (Nabu) ohne schlechtes Gewissen mit Kerzen und Feuerschalen hantieren.

Die Naturschützer möchten ihr Gelände am Vahrer Feldweg in flackerndes Kerzenlicht tauchen und einen lauschigen Rundkurs mit Teelichtern abstecken. Dafür suchen sie noch Akteure und Ideen sowie Gläser- und Kerzenspenden. „Natürlich werden wir auch die Fledermaus-Detektoren und eine Nachtfalle für Insekten einsetzen“, verspricht Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann. „Doch in erster Linie geht es um einen schönen Abend, den man gerne mit einem Glas Rotwein auf der Picknickwiese oder am Lagerfeuer ausklingen lässt.“ Noch sammelt der Nabu Ideen für pfiffige Lichtinstallationen und passende Stationen. Für heute, Montag, plant Hofmann ab 18 Uhr einen Vorbereitungsabend mit allen Aktiven.

„Eher Geige als Pauke“, stellt sich der Naturschützer beispielsweise als begleitende Musik mitten auf der Streuobstwiese vor. Doch auch wirbelnde „Pois“ aus einer Feuershow hätten Platz im weitgefassten Konzept des Nabu. „Wir wollen die Nacht in der Stadt einmal ganz anders erleben und beleuchten und Gleichgesinnte in diese besinnliche Stimmung mitnehmen“, sagte Hofmann.

Absolut verpönt sind bei ihm dagegen Handys, Taschenlampen und Blitzlichter. „Da werden wir sofort vom Hausrecht Gebrauch machen“, kündigte er rigoros an. „Das ewige Selfie-Gefunzel zerstört doch jede Stimmung“, dazu hat der Naturschützer eine ganz klare Meinung.

Wer die Veranstaltung besucht, erklärt sich laut Hofmann automatisch einverstanden, keine elektrischen Lichter zu benutzen – dafür dürfen die Teilnehmer ein eigenes Glas samt Kerze mitbringen.

Neben Ideen und Helfern braucht der Nabu für die Veranstaltung noch Marmeladengläser, Kerzen und skurrile Laternen. „Wir freuen uns auch über Geldspenden, denn der Abend wird uns noch manches an Ausrüstung auch für die Sicherheit kosten“, so der Geschäftsführer.

Weitere Informationen und Anmeldungen für eigene Ideen und Stationen auf der Homepage oder unter Telefon 0421/48 44 48 70. - gn

www.NABU-Bremen.de